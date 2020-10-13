1990年柏林圍牆倒塌，著名政治學者福山‧法蘭西斯就此認為，資本主義下的民主制度是人類政治制度的終章。可惜的是，他很快就了解這是大錯特錯。

諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲，在他的著作《不公平的代價》中破解階級對立的金權結構，明白指出美國是1%人所有、1%人所治、1%人所享，華爾街1%對99%的抗爭，是市場力量導致分配不均必須付出的重大代價，民主制度岌岌可危。

至於法國學者皮凱提的《二十一世紀資本論》，更用歷史資料證明，民主資本主義將導致財富集中及經濟及社會的不穩定，導致人類大災難。

美國目前是世界第一強國，GDP世界第一，自稱是民主國家，但在幾十年內，必定將如20世紀初日不落的大英帝國一樣，走向敗亡，且更為悽慘。

清清楚楚呈現在世人眼前的是，所謂民主、自由，在美國已是個假象。現在的美國，幾乎全由軍工產業及華爾街財團控制，美國軍費全球第一，是第2名（中國）到第16名的總和。除一戰、二戰是被動參戰外，自二戰後不斷發動戰爭，韓戰、越戰、阿富汗、伊拉克，耗用大量資源及犧牲人命。但另一方面，國家至今沒有全民健保、社會福利貧乏、窮人上不起大學、基礎建設落後，至今沒有一公里高鐵、貧富差距不斷擴大。雖是醫療科技第一大國，空有全球最傑出的疾病管理署（CDC），遇到新冠病毒，卻是確診及死亡最多的國家。當然，或許有一天美國在政治上能「自我治癒」，但權錢結合無比牢固，恐已無法回天。

之所以如此，是因軍工產業及財團沆瀣一氣，控制了媒體及參眾議員，而總統就是他們的代言人（水幫魚、魚幫水），進口大批黑奴發展經濟，再造成種族衝突，加以貧富差距加大，不待中國崛起，美國終將敗亡。

歷史證明，外患常不是國家衰亡的主因，內亂才是。有趣的是，美國是在二次大戰後「大政府」時代，1960年代由民主黨詹森總統提出「大社會計畫」，啟動了針對教育、醫療、城市建設、農業發展等的興革，促進經濟繁榮及消除不平等，才造就美國最繁榮、年輕人最能享受「成家立業」的幸福年代。但因越戰後繼無力，到了雷根總統則與柴契爾夫人隔海倡議保守主義，大幅刪減公共支出，認為健康、教育、住房、養老，主要是個人責任。其後雖民主、共和兩黨輪流執政，自由與保守、大政府與小政府，輪為施政主軸，但美國仍越益走向小政府、少福利的資本主義路線。

資本主義下的民主制度，成為貪婪、短視及民粹的社會。

另一方面，獨裁統治的國家，如蘇俄、北韓，特別是中國，利用現代科技、網路追蹤、人臉辨識等，剝奪個人思想、言論的自由，凡是異議者，就被消音、刪文，甚或整個人被消失。

國際大環境如此，台灣內部呢？蔡英文只用一句「時空改變」，就以行政命令開放瘦肉精美豬。此種今日之我否定昨日之我的事例，蔡總統至少有20件以上。對照2009年八八水災，劉兆玄院長理髮、薛香川秘書長與丈人父親節共餐，就須下台，今日台上官員不論蔡英文、賴清德、陳菊，還是當年強烈反瘦肉精美豬、美牛的一票綠委，以及公開說賭上烏紗帽阻美豬入台，今日卻倡言美豬好棒棒的陳時中部長，都是沒有人格的無恥之徒。

台灣的執政當局，一再自稱是民主國家，選舉雖也正常舉行，卻也怪事連連。例如NCC、中選會、促轉會、黨產會、監察院的中立性，不是飽受懷疑，有違憲之虞，就是破洞百出。還有，民主國家媒體應該以監督執政者為職責，台灣卻是以修理在野黨為主。執政者花人民納稅錢，收買媒體，促轉會的東廠事件、農委會花1450萬招募網軍、776萬紓困基金只辦了一場炒飯大賽，衛福部52.8億防疫經費成了政院小金庫，以及以行政命令讓美豬來台等等重大違失，綠媒一概不談，只會吹捧、硬拗，嚴重不公，沒拿髒錢才怪。

台灣內外每況愈下，國家危矣！

（作者為前衛生署長）