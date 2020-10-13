近來網上非常流行這種說法，大意是「2020的台灣非常熱鬧：美國國家隊微軟來了、思科來了、美光來了、亞馬遜也來了，高通在台灣成立總部、臉書在台灣成立辦公室、蘋果在龍潭設立新世代顯示器工廠，在台灣已經擁有兩個資料中心的谷歌又即將在雲林買下一大片土地準備設立第三個資料中心。這些美國的世界性品牌都選擇進駐台灣，難道他們不會問過美國政府、問過國務院，台灣到底安不安全？這些國際大廠在進行跨國投資前難道不會經過審慎的安全評估？如果不看好台灣，他們難道是吃飽撐著嗎？」

網上還說，蔡英文連任之後的現況，「外資熱錢與投資不斷湧入、台幣兌美金匯率大幅升值，股市也在高點，雙雙創下歷史新高」， 顯示歐美各國大企業都看好台灣，根本不是馬英九所說的兵凶戰危。因此，作者還綜觀總結以上反問：「請問台灣哪裡不安全？」、「台灣即將進入最美好的年代」，「您，準備好了嗎？」

其實該篇網路文章的立論還真的不錯，有憑有據地從跨國企業的海外投資角度看台灣是否安全，是否有前景。的確是難得客觀的進步。的確，大型跨國企業在進行海外投資之時，必然會分析可能的潛在利益，投資的成本，以及所在國家的政治經濟以及商業的風險。在利益可期，潛在風險可控的情況之下，再進行海外直接投資。

這幾年外資投資台灣屢創新高表示看好台灣。有趣的是：根據相同的邏輯，我們也應該反過來看中國大陸。但事實是台灣每年吸收到的外來投資，其實連大陸的零頭都不到。2019年台灣吸收了82億美元的外來投資，但中國大陸卻吸收了1558億美元的外來投資。今年全世界的科技公司對大陸投資的比重還是在創新高，連台灣科技業對大陸的投資今年也是創新高。商人都不是傻瓜，看事情自然有他的邏輯。可是在台灣媒體上所呈現的中國，卻永遠是一個即將崩潰的黑洞，這是外資集體看走了眼？還是台灣媒體集體偏誤了？

我們感覺今年很多外國公司對台灣的投資很多。而且台資也不斷地回流台灣，這應該是對的。這其實是兩難的選擇。也未必是完全出自看好台灣的角度，因為從2018年開始的中美貿易摩擦不斷升級，而且迄今似乎沒有緩和的跡象，這使得全球以中國大陸為主要供應鏈核心或生產基地的廠商，在觀望了1年多之後，已經到了必須有所因應與調整的時候了。廠商的可能抉擇大概有兩種。一、中國+1，在中國之外尋求可能的避稅生產基地；二、短供應鏈，在主要的國家市場投資設廠，以避免長供應鏈頻繁跨境的關稅與邊界管制問題。新冠肺炎的流行又再次加快了這個調整的速度。

過去外商投資台灣很大的原因是希望台灣作為大中華地區的研發中心與企業總部，財務總部則放在香港。這是大多數外資企業投資台灣的東亞大中華布局使然。所以，這些美國國家隊並不是初次進入台灣，其實早就立足台灣多年了。外商之所以長期投資台灣，並不是因為他們認為中共打不過台灣，更重要的是外資認為台灣應該不至於愚蠢到公然與北京決裂，與全中國人為敵。

因此，馬英九所提示兩岸風險的控制，其實是台灣即將進入最美好的年代的前題。（作者為國立雲林科技大學副教授）