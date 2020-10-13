兩岸關係因中美角力日益緊張，國防部因應新局勢，111年起教召調整為「1年1訓、1次14天」，年輕人教召當兵會成為生活之日常。偏偏最新民調顯示，高達7成5民眾雖贊成恢復徵兵，但近5成表示兩岸若發生戰爭，不願意上戰場。也就是兩年後不願上戰場的年輕人，卻有當不完的兵！

國防部這項後備動員方案最大的改變，是包括教召列管年限由現行退伍8年內的後備軍人，延長為12至17年內未除役的後備軍人。

史上最硬的教召方案已獲蔡英文總統力挺，在國慶演說中特別強調，將建立有效的後備制度，來強化國軍的人力素質及戰力。

蔡總統明顯對戰備整備十分外行，因教召對象包括志願役和義務役官士兵，而台灣自102年起實施募兵制，役男僅需接受4個月軍事訓練，扣除新兵中心訓練，下部隊後再扣除莒光日等時間，真正軍事操演微乎其微。許多受完4個月軍事訓練即退役的役男，連拆解與結合槍械都不會，更不用說上戰場操作精密武器。

而國防部的後備動員檢討方案，教召訓練人數從每年12萬人增加到26萬人，這項為作戰準備端出的改革方案固有所本，但最大問題在後備兵力「先天不良」，這些已在社會工作的義務役官士兵，原本就對部隊操演不熟悉，怎可能經14天教召就脫胎換骨？根本是自我安慰。

中共軍機近來繞飛侵擾不斷，國防部決定增加後備兵員，蔡總統也頻頻視察軍事基地，為澎湖空軍天駒部隊打氣時，甚至高分貝表示對空軍有信心，「怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？」此舉雖有助提振國軍士氣，但兵凶戰危古有明訓，避免兩岸擦槍走火、創造和平契機，才是國家領導人應有的智慧。