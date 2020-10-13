台北市議員羅智強13日在臉書上表示，據他所掌握的內線消息，中天新聞台被行政院長蘇貞昌「關定了」。消息一出引發外界議論，但其實熟悉民進黨生態的人恐怕對此並不意外。

中天電視在今年6月申請換發「中天新聞台」衛星廣播電視事業執照，國家通訊傳播委員會（NCC）認定此為「涉及民眾權益重大事項」，因此在9月宣布將特別召開聽證會討論，創下NCC換發衛廣執照審查過程中，首次召開聽證會的案例。

當時即有不少人認為，聽證會很可能就是中天被撤照的「前奏」。隨著10月26日首場聽證會逐漸接近，傳出其實蘇貞昌關閉中天新聞台的心意已決，對照之前「台數科頻道變更案」一夕變盤的烏龍事件，不難猜測傳說中對電視新聞頻道頗為介入的蘇貞昌，對中天新聞台這個熱門頻道，應懷有高度興趣。

NCC在今年3月初通過台灣數位光訊科技集團（即台數科）申請將旗下頻道變更為新聞台。不料傳出此案引發蘇貞昌震怒，強勢要求NCC收回決議。結果NCC竟在一個星期後翻盤、迅速否決了原有的同意案。雖然事後行政院輕描淡寫地否認了上述傳聞，不過，究竟誰有那麼大的本事能逼得NCC收回成命、打臉自己呢？外界真的頗為好奇。

從民進黨的生態來看，爭取媒體影響力乃至於擁有媒體和頻道，確實是擴大實力的重要手段。總統蔡英文在網路社群上具有摧枯拉朽、無堅不摧的強大作戰力，民進黨各派各系都看在眼裡，副總統賴清德體會尤深。

擁有媒體，特別是影視媒體的重要，從民進黨「海派」這幾年的異軍突起、所向披靡，對綠營政治人物而言，更是一個「超級勵志」 的典範。海派的政治人物有什麼了不得的政治理念和能力呢？但他們卻可以要到不分區立委、守住民進黨中常委，還逐漸收編了原有的謝系人馬，不少人認為，這正是因為海派有三立電視，藉著媒體的力量，在民進黨內勢力快速擴大。

儘管蘇貞昌年事已高，但他向來好強，老驥伏櫪或有更上一層樓之心。更何況，比起正在角逐美國總統大位的拜登已78歲了，今年才73歲的蘇貞昌還算小老弟呢，心懷壯志，誰曰不可？

如果蘇貞昌有意問鼎大位，那麼掌握媒體當然非常重要。儘管某友綠平面媒體向有「自由蘇報」之稱，意思是該報立場堅定挺蘇，但是單單這樣還不夠，當今電子媒體擁有的影響力更不容忽視。看著海派的崛起之路，有逐鹿企圖者豈能不動心呢？

關了中天，執政者手上立馬多了一家新聞台，這是何等好用的利器！然而，當權者今天能對付中天，明天難道不能對付你我他？大家要坐視台灣自豪的新聞自由與言論自由就此告終嗎？

民進黨人可別忘了與交通部長林佳龍交好的台數科是怎麼被作掉的，而非蘇系所能掌握的鏡電視申請案何以在NCC的初審未過？難道綠營要放任當權者藉著媒體執照准駁之權，打壓黨內其他派系嗎？民進黨人請想清楚。

（作者為資深媒體人）