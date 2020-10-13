為了中天電視台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）決定首度召開聽證會，洋洋灑灑列出國家安全等多項審查議題，把層次拉到極高，動作做到極大，為日後的生殺之斷先行營造氣氛。但由政府來決定民營新聞媒體的生死，實質上等同於箝制言論自由，並侵犯人民的私有財產權，一個自詡民主的國家若真的發生這種事，蔡政府必然要付出代價，台灣民主自由也將受傷慘重。

在任何一個民主國家，政府都是要接受媒體的監督，而且民營媒體和所有民間企業或個人資產一樣，其資產權都是受《憲法》及《民法》所保護的，未有違法事證並經司法判決，不可以被剝奪。不經司法審判，行政權就能關閉媒體，而且是一家被執政者厭惡的媒體，將會集體閹割了媒體監督執政者的功能，在殺一儆百下，眾媒體將被迫仰當政者鼻息以求苟活，整個社會的言論空間也會在寒蟬效應下壓縮。

弱化對執政者的制衡

這會進一步造成兩個結果，一是異議者不敢再發聲，因為連擁有表達管道的媒體都無法抵抗當權者，一般民眾更是無力對抗政治打壓；二是言論市場經過血洗後更加趨於一言堂，民眾接收到的皆是符合當政者喜好的訊息，多元聲音消失，當政者對社會意見的掌控力更強，政權也更加穩固，對執政者的制衡力量弱化。

如此一來，台灣引以為傲的民主基石便遭到嚴重侵蝕，蔡政府也要為此付出道德上的代價。有人以「防衛性民主」來主張新聞自由不代表媒體可完全不受規範，但事實上，媒體內容錯誤或失當，已有法規處罰或可興訟，任何報導及言論也都自有社會公評，要受媒體監督的政府無權做媒體的生死判官。

電視台的報導內容、比重及呈現方式，就像報紙的社論主張或頭條新聞的選擇一樣，都屬於言論自由與思想自由。只要不是違法犯紀，讓媒體在合法範圍內享有言論自由，才能真正地防衛民主。執政者以行政權封殺討厭的媒體，其實是在做思想審查與言論管制，這行為本身就是在傷害民主，還談什麼防衛性民主？言論自由是人民的權利，不是執政者的恩賜，不容當政者憑喜好給多給少。

之前東森S台的撤照事件，也可提醒蔡政府，中天換照案處理不當，可能還要付出行政與政治代價。2005年，當時的新聞局決定不予東森新聞S台換照，引發輿論譁然，美國「保護記者協會」還予以譴責。2006年行政院訴願會撤銷裁罰命令，由當時已成立的NCC核准復播，東森電視因此向台北地方法院提出國家賠償。

2008年台北地方法院一審判決，NCC應國賠3億4869萬元，承審法官趙子榮認為：「《廣播電視法施行細則》中，對於電視台營運計畫的審查規定，剛好讓政府假審查新聞節目比例，行侵害新聞自由之實。」判決書並說：「媒體有決定顏色的自由，但顏色沒有箝制媒體的自由。」二審判決不必國賠，但不影響東森新聞S台繼續營運。

蔡政府如果狠了心要斬殺中天，還會在兩岸關係上付出代價。因為，蔡政府決絕的行動就是告訴台灣社會，不容許自稱台灣人就是中國人，不准許批評政府兩岸政策，不可以討論統一、邦聯或大屋頂等創意，兩岸政策只能跟著民進黨走，否則必擊殺之。

台灣與大陸差別何在

此舉也同時告訴對岸大陸，民進黨政府無意降低緊張、化解歧異，不想與大陸尋求交集。這會讓台灣內部及大陸主張兩岸和解的聲音失去空間，只剩下戰鼓騰騰的鷹派占據言論主流，雙方民粹情緒在相互挑撥下日益激化，進而影響兩岸政府的決策空間，這對台灣的國家安全，以及未來長遠的生存發展，是利是弊？新聞自由一旦遭到侵犯，台灣與大陸差別何在？

民主自由是台灣茁壯的最重要基石，也是我們想好好移交給下一代的珍貴資產。沒有受到充分保障的言論自由，就沒有真正的民主，台灣就難以穩健前行。趙子榮法官所說的「媒體有決定顏色的自由，但顏色沒有箝制媒體的自由」，值得蔡政府慎重思考。北京再不講言論自由，也沒有動心起念關香港《蘋果》，台灣卻迂迴曲折找理由關中天，到底誰比較霸道？