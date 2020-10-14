中國人喜歡吃豆腐，而且不像米飯麵食，並無地域上南北之分。

中華豆腐店同幹活

前面便提過，國父孫中山便對豆腐推崇備至。其實不單止國父，就連中共開國元勳如周恩來與鄧小平，都一樣與豆腐曾經結下不解之緣，甚至曾經賣過豆腐呢！

周恩來與鄧小平曾賣過豆腐！？不是開玩笑吧！答案真的不是說笑，這段經歷甚至在中國共產黨新聞網都有所紀述，見〈周恩來與鄧小平戰友情深〉一文。

話說，大家或許都知道，周恩來與鄧小平年輕時曾經放洋留學，而且更是法國這個浪漫國度。但在那個年代，中國赴法勤工儉學的學生，大多出身寒微，不會有餘裕像今天大家的寶貝子女一樣，優哉悠哉的讀書，反而要為生計而煩惱，得四處兼職幫補學費和生計。剛巧碰上上世紀20年代當地經濟不景氣，百業蕭條，本地人且自顧不了，留學生自然更難找到工作。但那個年代的中國年輕人，都是生命力十分頑強之輩，面對逆境，大家沒有怨天尤人的那份奢侈，反而想盡方法掙扎求存。

周恩來靈機一動，想出一個幫大家提供兼職收入的方法，那就是毅然開了一間豆腐店。1922年6月，在周恩來出主意，鄧小平負責具體打理下，在花都巴黎，開了一家中國式豆腐店，店名就索性叫「中華豆腐店」。

有了這間豆腐店，於是不少當地中國留學生，課餘便到這裡兼職，甚至連大忙人周恩來自己，也常常親自抽空到這裡座鎮。一大班年輕人，一起幹活，雖然課餘還要兼職，確是十分勞累，但因為大夥兒年紀和心性皆相近，於是勞動時，也有說有笑，不失苦中作樂。

幫補清貧留學生

正如前述，中國人都喜歡吃豆腐，於是不少華僑都到這裡光顧，後來甚至連法國人都聞風而至，豆腐店往往供不應求。在大受歡迎下，豆腐店再擴大經營，增加食物品種，包括豆漿、豆腐花、豆腐乾、凍豆腐和臭豆腐等等，品種繁多，一應俱全。於是，豆腐店在經營得法下，不單幫補了很多清貧的留學生，甚至還為中共旅歐支部提供了部分經費。

如果周恩來和鄧小平不是回國搞革命，而是留在法國繼續經營，可能日後會成為法國的食品業巨子。

從中可見，周恩來和鄧小平的生意頭腦，原來在年輕時代已經可見，而且兩人一早已經是生意拍檔。因此，日後中共立國之後，這對老拍檔又再一起為國家接過整個經濟攤子，也是順理成章吧！

不單止曾經賣過豆腐，周恩來的拿手菜之一就是燒豆腐，他的隨從都叫這道菜作「錢油熬豆腐」，說來有一段故事。話說上世紀60年代初，大躍進後的中國「三年困難時期」，周有一次親自下廚，招待家裡幾位工作人員，他們都到廚房圍觀，希望一睹總理的手藝和下廚英姿。周拿起油瓶往鍋裡下油，因為當時物質缺乏，他下油時特別小心，一點一點，往往油還沒從油瓶滴出，他就抬高瓶口，好不容易才滴出幾滴油，就立即收起油瓶，開始燒菜。當他察覺到四周的人面面相覷，周才笑著聳了聳肩，自我解嘲說：

「放那麼多油幹嘛，現在這麼困難，油放少點，錢油熬豆腐嘛，這是老話了，民間都懂。」

除了燒豆腐之外，周恩來也愛在天冷時吃大燴菜，那是把豆腐拿來和白菜、粉條等放在一起，再用肉湯來燉，就像我們的火鍋，所不同的是，周的是菜多肉少，而我們的卻是肉多菜少。每次周恩來找來副總理和部長等到他家開會，開晚了，索性招呼眾人在他家吃飯，最常煮的，就是這味大燴菜，每次每人往往都要吃三、四碗，吃到大家紅光滿面，就像我們吃火鍋一樣。（待續）