相較於中原的華夏，在中國東北最早出現的民族為肅慎（舜時即有記載，又稱靺鞨，曾建渤海國）與東胡。漢初，匈奴滅東胡，餘眾分為烏桓與鮮卑。烏桓三國時被滅，剩下鮮卑獨秀漠南，漠北則漸為東胡另一支柔然所據。唐末，鮮卑後裔契丹興，建遼。五代時肅慎後裔女真建大金，滅遼。明末女真又號滿州，建清朝，統一全國。於是東胡、肅慎最後在滿族名下，合而為一。

至於北方最早的民族，則是堯舜時的玁狁、熏鬻（葷粥），二者秦漢時皆滅於匈奴，當時匈奴雄踞關外，漢武帝一改和親政策，撻伐匈奴，導致匈奴西遷，鮮卑遂入其地，盡收餘眾，雄視一方。南北朝時，匈奴後裔突厥興，後滅於唐。另一支回紇（鶻）繼起，又滅於唐。從此突厥勢力遠離大漠南北，僅餘三支遠徙西方。南宋時蒙古崛起，所有北方各族都投在蒙古旗下，最後蒙古統一全中國，開疆闢土，建立起史無前例的大元帝國。

至於西北的新疆，古稱西域，唐時回鶻三支西遷入新疆，元時稱畏兀兒。清時稱南疆為回疆，民國時改稱維吾爾，屬突厥語系。元、明時伊斯蘭教在南疆普遍發展，後來成為新疆突厥語系民族共同的信仰。蒙古曾征服天山南北，據《廣祿回憶錄》，廿世紀初，哈密鄉間衣著習尚，尚有明顯蒙古遺風。但今日在新疆，蒙族人數非常少。

母親河畔雄主崛起

「蒙古」一詞，源於南宋理宗紹定元年（公元1228年）長春真人邱處機弟子的《長春真人西遊記》，後來成為通稱。蒙古的來源說法不一，有說出自室韋，有說出自靺鞨，其實整個大漠南北在蒙古崛起之前，曾先後為匈奴、鮮卑、柔然、突厥、回紇、契丹等族戎馬縱橫之地，其居民長期與各民族糅合、分離，且遊牧民族遷徙無常，流動極大，因此蒙古最早應是上述某一民族的支系，或其支系的混合，初起時沒沒無聞，後來才蔚為大族。元史、新元史、明史、清史，都持類似說法。

根據新元史，蒙族國姓乞顏部「孛兒只斤氏……徙於斡難河源不兒罕山之下」，斡難河（母親河之意）即鄂嫩河，發源於外蒙古肯特山。肯特山即不兒罕山，位在鄂嫩河與克魯倫河之間，山的北麓，就是蒙族的發祥地。

薩滿文化整骨醫術

如果把蒙古的文化疆域，自東而西、從南到北畫兩條線的話，那麼這兩條線的交叉點，約在庫倫（今烏蘭巴托）附近，在這片廣袤的土地上，喀爾喀語可以算是標準語。其中烏蘭巴托方言，可說是外蒙的標準語，內蒙則以察哈爾、錫林郭勒一帶為標準語，這也是和外蒙語最接近的一種方言。此外，蒙古語還包括：布里雅特（貝加爾湖周邊，與外蒙古語相近）、達呼爾（保留了許多中古音）、阿富汗（在當地有蒙古血統的人，遠超過能使用蒙語的人），和北疆的衛拉特方言；衛拉特方言還分三支，其中一支就是明末遊牧於塔爾巴哈台（塔城）附近、被準噶爾部逼得徙居俄境窩瓦河（即伏爾加河）岸，又於乾隆三十六年（公元1771年）歷盡辛苦回歸的土爾扈特語。衛拉特蒙語由於位居新疆，本就吸收不少突厥──畏兀兒語，而今又受了俄羅斯語的影響，無怪乎來自東部通遼胡院長的演講，新疆博樂的蒙族要聽不懂了。

科爾沁是鮮卑語，意為「弓箭手」，本是成吉思汗二弟哈撒兒（以善射聞名）所領「護衛軍」的一支，後來成為地理名稱。科爾沁文化厚重，薩滿文化保存較好，而伴隨薩滿的蒙古傳統整骨術──馬背民族生活實踐中日積月累的獨步知識與手法，也在科爾沁保存較好。

相傳兩百多年前的娜仁‧阿柏是科爾沁今日包氏（孛兒只斤氏）整骨的鼻祖，她本是鄂爾多斯人，為尋訪薩滿師父，獨自由西而東到科爾沁草原，拜師之餘，習得一手好醫術，惠人無數，也廣受敬重。更重要的，她和後代子孫有系統的傳承發揚了蒙古固有的整骨療法。

時至今日，蒙醫藥和骨傷科，由於痛苦少，癒合快，費用低，成為中國非物質文化遺產。此番有幸在蒙醫學術交流會認識一位蘭心蕙質的包桂蘭女士，她整骨的手法輕柔，雙手彷彿有X光，極小的問題也逃不過她的法眼。她府上原與包金山大夫有舊，從小在門後聽大人談接骨，聽到就興奮。她的室友要我猜她某些手法從哪兒學來的，我毫不猶豫的說︰「在夢裡」，事實正是如此。回台後我用桂蘭寄給我的藥包薰蒸，脊椎毛病豁然而癒。有些東西只應天上有，碰到了才知道；有些溝通也不假言語，彷彿電光石火。

瓜果之鄉新疆大美

抵新疆的第二日，胡院長等洽談合作，很快就達成協議，效率驚人。在夏天結束前，通遼一帶有名的黑狗大夫的傳承人鮑榮女士，就已經到新疆坐診了。博州蒙醫院的帕瓦院長認為我們來自東部，就像來自老家的親人，因此熱忱招待。

原來乾隆時曾派察哈爾精兵兩千人攜眷西行屯墾戍邊，這其中有精於醫道的喇嘛隨行，所以蒙醫藥在新疆西部邊境也得到很好的保存，而這些官兵的後代，和從窩瓦河畔重返故土的土爾扈特後人，就構成今日博州蒙族的基礎，可以想見他們是何等的豪邁粗獷。（待續）（張依依／台北）