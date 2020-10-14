無色覺醒》賴岳謙：大陸破獲台間諜案？台灣當局應該如何？(圖/央視網)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第739集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「大陸破獲台間諜案？台灣當局應該如何？」

中國大陸央視日前在晚間熱門節目「焦點訪談」播出對「迅雷-2020專項行動」進行介紹。節目指出他們在迅雷專案中，破獲了數百起在中國境內活動的台諜案，其中引發台灣地區關注的莫過於「李孟居案」。

央視是否特意在台灣雙十節慶時刻高調公布「李孟居案」，並在節目中詳細介紹屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，以及背後的台獨組織「台灣聯合國協進會」。節目詳細介紹李孟居的身分，號稱他是台商，但是他對於海外的台獨很有興趣，而且他希望能夠透過參與這些活動，來增加未來在台灣的政治籌碼，甚至參選立委。

節目裡詳細描述李孟居抵達香港轉往深圳前，還以談生意的名義試探，是否有武警與解放軍在邊界集結。抵達深圳後，還在預定飯店勘查較好的視野進行拍攝，隨後李孟居於2019年10月在深圳因「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」而遭到逮捕，並發現李的手機中，有16段視頻與48張照片。

根據李孟居自己的說法，原是要與屏東縣枋寮鄉長陳亞麟一同前去，但在臨行前卻說「請不到假」無法一同前往。李孟居自述時表示，當時也沒有想很多，但事後他感覺不對勁，認為陳亞麟可能對此行的安全性產生疑慮，所以拒絕前往，但陳亞麟卻沒有提醒擬同行的李孟居，等於是變相出賣了李孟居。

李孟居說自己在中國大陸遭到逮捕，是因遭到屏東縣枋寮鄉長陳亞麟「騙過去」。對此指控，陳亞麟出面回應，卻只批評說「中共的話不可相信」等政治語言，並未清楚說明事件的相關細節。陳亞麟應該要讓李孟居的家屬和台灣的民眾清楚知道，李孟居是因為什麼緣故，而去做違反中國大陸國家安全法的事情。

中國大陸當局開始檢視外部勢力影響，香港特區政府也通過港版國安法，希望遏制在港的境外情報組織。中國大陸更以同等要求限制美方駐陸大使館人員，限制他們連通當香港相關反抗勢力的活動與機會。

中國大陸發出警示外部勢力情報組織的信號後，美方隨即將情報特工大舉撤離香港。如今中國大陸號稱破獲數百名台灣間諜，消息震動兩岸地區。對此台灣政府並未對此出面清楚說明，到底有多少民眾遭到逮捕。

全球各地雖然受到疫情的管制限制，但仍有許多台灣民眾赴往大陸做生意、求學、定居，台灣相關部門應該更清楚說明，怎樣才不會遭到有心人士利用，觸犯到中國大陸的相關法律，保護台灣民眾的自身安全。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！