近兩年多以來飽受折騰的中國大陸經濟體系，當前亟須走出新路。就此，預定本月下旬召開的中共第十九屆五中全會，已安排了一個相當重要的議題，即是擬定「十四五規劃及2035年遠景規劃」方針。因而該會議有必要總結經驗，全面重構大陸經濟發展模式。其中的首要課題，應是如何部署大陸經濟「內循環」主導的新格局；至於這項部署的「重中之重」，無疑是全面提升基層民眾收入、紮實地把大陸內需市場做大做強。五中全會宜聚焦於此。

本次五中全會，即中共第十九屆中央委員的第五次全體會議，其日程排定在本（10）月26日至29日，正是美國總統大選投票日的數天前。人們也許會問，為何不等美國大選完再開、以應對美國政治新局呢？事實上，這次五中全會所要討論的大陸「國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（2021－2025）及2035年遠景規劃」，屬中長期「超前部署」性質，不受短期內外變數影響。

換言之，無論美國選出何人為下任總統，中國大陸都需要有自主性的經濟發展「路線圖」。更何況，這次五中全會不只研擬「十四五規劃」，還要形成「2035年遠景規劃」方針，相關規劃實行期間將長達15年，哪須牽扯美國單一任總統的選舉結果呢？

但無可諱言地，美國因素，仍是中國大陸經濟發展路徑亟須改弦更轍的重要緣由。自2018年年中，川普政府針對中國大陸的貿易戰開打以後，大陸經濟雖仍保有相當程度的底氣，但其「軟肋」卻也逐步顯現。

後者主要有兩項，一是大陸產業供應鏈安定性顯著不足，以致美對陸施加的懲罰性關稅，「嚇跑」了家數超乎市場預期的廠商，外資、陸資都有；這從「台商回流台灣」盛況即可見一斑。二是大陸尖端產業科技水平相對外方先進國的落差不小，因而難敵美方的科技打壓；單是美方對華為集團封鎖高級芯片這個動作，就打亂了大陸整體高科技產業發展步調，如「中國製造2025」計劃推動已告遲滯等。

在這種形勢下，大陸經濟體系的確已有挫折。如GDP（國內生產總值）年增率，2018年降到6.6％（前一年為6.9％），2019年更落至6.1％。更值得關注的是，同一期間大陸內需趨疲。其中，代表消費內需的「社會消費品零售總額」，其年增率，2018年為9％（前一年是10.2％），係多年來首度掉到個位數，2019年更降至8％；至於反映投資內需的「全國固定資產投資」，其年增率，2018年只有5.9％（前一年是7％），2019年更挫至5.1％。綜言之，美中貿易戰確已造成大陸經濟「溜滑梯」。

今年初大陸爆發新冠肺炎疫情，導致其經濟體系雪上加霜；上半年，大陸GDP、社會消費品零售、固定資產投資變動率皆「翻黑」，依序年減1.6％、11.4％、3.1％，不但災情慘重，而且把大陸經濟發展的「一盤棋」打亂，須重新布局。

大陸國家主席習近平近來多次強調，「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。此料將在本次五中全會上，成為擬定十四五規劃及2035年遠景規劃方針的指導綱領，並由此重構、創新大陸經濟發展模式。

而下階段要落實的大陸經濟發展新模式，理應以「建成內需強國」為導向，以追求大陸經濟充分自主、減少無謂折騰，穩步實現中共十九大所設定「2035年實現社會主義現代化」目標。

其中的關鍵性具體工作，應是全力加速提升基層民眾收入，以徹底消除社會財富分配「兩極分化」現象，讓整體購買力來一場「大躍進」。而其辦法，宜著重倚賴促進企業均衡發展政策舉措，特別是應調整「國進民退」，改為「國與民並進」，同時全面支持民間小資本創業、加盟，讓廣大基層民眾容易參加分享社會財富。

另方面，大陸官方也可憑藉強大內需，來說服企業提升研發創新意志，亦宜以此誘導外資高科技企業入陸投資，及自願分享技術。相較之下，近年大陸官方慷慨、大方補貼芯片等特定高科技廠商之作法，效益顯然略遜一籌；在下一階段，大陸是否還要延續這種作法，或是有必要對其加以優化調整，亦值得本次五中全會在相關議題上好好討論一番。

(工商時報)