兩岸兵凶戰危，蔡總統中規中矩的國慶演講，非但未能產生紓緩作用，反而引起大陸更強勢、更具針對性的反應，看來除非民進黨政府髮夾彎，否則兩岸關係只會更壞。兩岸危機時刻，正是國民黨發揮傳統優勢時機，但國民黨在國慶前提出「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中共」議案，反而更增添兩岸敵意，國民黨是怎麼啦！

表面上看，國民黨立院黨團建議蔡政府恢復「美國與中華民國」邦交是順應民意；促請蔡政府說服美國協防台海，意在凸顯民進黨內宣泡影；但深入而言，不禁感嘆國民黨跟著蔡政府拿香拜，等同自我放棄在兩岸關係中的關鍵地位。

「護台灣，保民主，拚未來」是今年國民黨慶祝國慶的大標語。「護台灣，保民主」對綠營而言天經地義，但國民黨只談台灣不談中國，代表失去黨魂。這句標語代表國民黨從2016年失去政權至今，仍未重建信心，失去信心又如何贏回政權。國民黨中央沒有搞清楚病源就亂投醫，反而會遭致更大的挫敗。當前國民黨四分五裂的敗相，令人憂心，黨中央和各黨部的改革意見不同，前後各任主席的兩岸論述和對美立場也不一，外傷未癒，內傷自殘。面對「天然台」選民增加的趨勢和中共政權一黨專政的現況，國民黨絕不可能靠畫地自限的護台灣、退縮自宮的保民主和口惠不實的拚未來翻轉逆勢。

兩岸和平是國民黨一向的主張，從連戰、馬英九、吳伯雄的「一個中國，各自表述」的「九二共識」、朱立倫的「兩岸同屬一中，但內涵定義有所不同」、洪秀柱「一中同表」的「求一中原則之同，存一中含義之異」，到吳敦義的「一中各表的九二共識」，彼此主張雖然各有差異，主軸仍然是推動「兩岸和解，維持台海的和平發展。」

面對今年總統大選和高雄補選的接連挫敗，特別是年輕和中間選民的大量流失，國民黨主席江啟臣當然有改革的壓力。他呼籲大陸放棄對台武力威脅、拒絕一國兩制、主張「沒有中華民國，就沒有九二共識」尚稱符合民意；推動台美建交雖不切實際，卻有反制民進黨政府的用心，還可以理解；抨擊中共藉台獨逼商、專斷處理新冠肺炎與香港反送中運動，就顯得文不對題或言過其實；提議美軍協防台灣更是提油救火，徒然激化中美和兩岸更大的衝突。

市井小民喊打喊殺很容易，作為領袖級政治人物在面對國際衝突時，絕不能只有情緒性的反擊、低聲下氣向別人討救兵，而要站上歷史的高度，訴諸理性、主張和平，便宜行事的慣性和選票的短期利益，將陷國家和周邊區域於更動盪不安的危機之中。

但國民黨近年兩岸的主張卻愈來愈走鐘，也愈沒有大格局的高度和自信，主因是許多高層不了解兩岸的關鍵議題和核心價值，誤把選舉挫敗都歸罪於九二共識，自我放棄兩岸溝通的角色，徒增大陸對國民黨的疑慮，和對台灣民意結構與兩岸關係未來的危機意識，因而對兩岸和平做出不利決策。

國民黨已決定不放棄「九二共識」，不放棄就要捍衛，最怕是放棄無膽、捍衛無能。如何捍衛？首先要認識，「九二共識」不是故宮國寶，放在那裡供人瞻仰，而是一個不斷在量變也在質變的進行式。接著，要創造有利於己的「變」，「利」不會不請自來，「九二共識」的槓桿，要靠國民黨在符合國際主流價值、堅持中華民國存在的事實和追求兩岸和平發展上勇於戰鬥；在維繫兩岸鬥而不破、求同存異和中華民族復興方面，又能智慧地維持均衡。

九二共識源起於1992年，達成真正的共識是在2008年。當年大陸國家主席胡錦濤和美國總統小布希熱線電話，明確說出：「台灣和大陸同屬一中，但一中涵意的解釋容有不同」，並希望在此九二共識的基礎上，恢復協商談判，結束敵對狀態，開創兩岸關係和平發展的新局。中共刻意忽視這段過程，但事實不容抹除。兩岸領導人2015年在新加坡的「馬習會」，從國際法的觀點，也等同再次對外承認九二共識的事實。這兩個事實都是國民黨可以發揮之處。

今天兩岸如此對立，中共文攻武嚇固然太超過，蔡政府草螟仔弄雞公的行為也難辭其咎，國民黨豈能一味情緒加碼！

政黨存在的最大目的是贏得政權。國民黨是否贏得選舉，中共政權和兩岸關係的好壞是主要因素，但國民黨內部分裂、高層惡鬥更是關鍵；何況，大部分台灣民眾深刻期待國民黨能夠維持兩岸的穩定。國民黨不能因為怕被戴紅帽，反自我放棄此一進可攻、退可守的籌碼。

投籃才可以得分，防守只會把江山愈守愈小。九二共識本無事，自己內亂惹塵埃，國民黨別再內亂，趕快多投籃吧！