大陸央視連續3天公布所謂「台諜案」，3集內容，分別很有指向性地傳達和反映兩岸關係的嚴峻。第1集要告訴全世界，民進黨在「亂港謀獨」，第2集告訴台灣，挾洋自重抹黑大陸不能得逞，也間接反擊了捷克參議長訪台一事；第3集則傳達了「嘴上喊支持統一不是擋箭牌」，更反映兩岸關係的嚴峻，讓過去雙方心照不宣的事，都遭到放大檢視和上綱。

相較2018年的台諜案，當時比較像是大陸要反擊陸生周泓旭案，並以此對內提醒大陸青年，赴台交流要小心。這次則政治指向明確，李孟居案緊扣香港示威事件，將李孟居的行為，視為台獨與港獨合流的鐵證。

鄭宇欽案，可看出大陸不只在國際上撒出「一中封鎖網」，在情報戰層面，也早在國際上展開，逮捕「國際台諜」，防堵台灣「挾洋自重」，這對台灣的駐外機構，也會產生警告作用，尤其鄭的捷克背景，更可視為大陸對之前捷克參議院議長訪台的一次反擊。

第3集蔡金樹和施正屏案，兩人皆為藍營學者，讓台灣人驚覺，大陸不是只抓台獨分子，喊支持統一就沒事，這也間接在警告國民黨，別當兩面派。更重要的是，這將大大衝擊兩岸的學術交流。

諜報行為的認定，與雙方政治關係息息相關，關係好，都是正常的資訊交流、訊息交換互通有無，關係差，則可以上綱為刺探、洩密，最近中美、中澳時常互抓間諜，即為一例，無奈現在兩岸關係也變得如此。

以學術領域來說，學者與所屬當局的情報部門有聯繫，實為常態，兩岸雙方過去也時常以學術交流方式，相互探底。台灣的亞太基金會、遠景基金會，就是國安背景；大陸的中國社科院台研所、中國現代國關院等，也有國安背景，這在圈內大家都心知肚明、心照不宣。2015年馬習會，雙方穿梭者，其中一個重要學者對口，就是亞太基金會的趙春山與中國社科院台研所的周志懷。

兩岸政治對抗，被體現在雙方的諜報法律戰，大陸從嚴實施《反間諜法》，台灣也以《反滲透法》隨時準備對付，對台商、兩岸學者等群體而言，不只首當其衝，還遭遇雙面夾擊，面對詭譎的情勢，腹背受敵卻又有苦難言。