報載大陸官員提出以「北京模式」統一台灣，個人立即聯想到上月五角大廈的一篇報告。該報告坦承中國海軍軍艦噸位已超過美國，成為世界規模最大海軍。

討論大陸統一手段時，大多數國人只在和平統一及武力統一之間爭辯不休。和平統一是兩岸在兵戎相見前，以平等地位坐下和談。武力統一則為大陸萬箭（飛彈）齊發，萬船登陸武力攻台。但一方面若民進黨長期執政，和平統一無望；另一方面台灣防禦能力不容小覷，強行動武必將造成雙方重大傷亡。先不說大陸國力大損及影響國際觀瞻，戰爭將使兩岸同胞之情蕩然無存。台灣即使被統一，也必成為燙手山芋，大陸未必出此下策。

「北京模式」即為統一的第三種及目前看來較可能的發展。1949年初中共大軍兵臨北京城下，華北剿匪總司令傅作義開城投降，共軍未發一彈，兵不血刃「解放」北京。但台灣為一海島，以北京模式統一台灣必須以海軍封鎖台海，台灣被迫坐上談判桌「和談」。但城下之盟，雙方地位已不平等，台灣只能全盤接受大陸統一條件。

今日大陸海軍已是世界最大規模海軍，以北京模式統一台灣條件成熟了嗎？這可由封鎖後果及美國反制兩方面討論。台灣能源98%依賴進口，能源是台灣國安最大軟肋。今日台灣電力主要來源為：即使台海遭封鎖仍可運轉1年半的核電及可運轉1個半月的煤電提供。2025年後，20%電力由看天吃飯的綠電，50%電力由遭封鎖後只能運轉7天的氣電擔綱。5年後封鎖台海，一周內台灣即成黑暗之島，封鎖造成的後果遠較今日為嚴重有效。其次兩岸產業上下游供應鏈極為密切，封鎖台灣對大陸本身產業也將造成重大衝擊，大陸也要仔細考量。但目前蔡政府一面倒向美國，誘使科技產業與大陸脫勾，數年後若果真成功脫勾，大陸封鎖台灣更無顧忌。

以美國而言，今日若大陸封鎖台海，雖然美軍未必馳援，但美國大可以海軍在荷姆茲海峽及馬六甲海峽封鎖大陸油路，重創大陸運輸及工業。因大陸目前雖擁有全球最大海軍，但一無海外基地，二來航母仍遠少於美國，遠洋作戰能力遠遜美軍，無力確保國際重要航道暢通。

但10年、20年後，大陸國力日盛，一方面建立強大航母艦隊，另一方面人民幣恐與美元分庭抗禮自成體系。美國許多目前有效之反制手段恐將作廢，只能無奈與大陸利益交換，撒手台灣。屆時大陸即可能封鎖台海以北京模式統一台灣。

目前國內外情勢似乎正朝以上劇本發展。國際情勢蔡政府無法掌控，但若蔡政府要降低以北京模式被統一的機會，至少應放棄自身愚蠢政策對台灣能源安全及產業鏈造成的衝擊。（作者為台灣能源部落格版主）