羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

中天換照聽證會尚未召開，側翼先行公審！以「下架中天」為題、似是而非論調，大量爆出。諸多論調，假藉國家安全與新聞自由、媒體資源壟斷、新聞品質原則，披著學術外衣，傳播錯誤訊息，為NCC的聽證會鳴鑼開道，不能不痛加駁斥，以正視聽。

首先，隨著無線電頻譜壓縮技術、衛星數位傳輸科技以及有線電視系統的全面數位化，媒體資源壟斷的問題已成歷史。以有線電視系統為例，傳統類比系統只能容納數十個頻道，系統數位化後，則可容納近千個高清系統。過往頻道商的煩惱是僧多粥少，上不得架；現在，濫竽充數的頻道都能上架，才是問題。數位時代來臨，廣電媒體資源根本不存在壟斷獨占的問題。有權有能力壟斷獨占媒體資源的，唯獨政府。政府藉著掌握發照及換照的生殺大權，壟斷媒體資源。

有人舉香港政府終止亞洲電視續牌為例，來佐證國家應避免廣電媒體資源遭到壟斷。其實，作者明知亞視遭停牌，是因節目製作品質低下、財務狀況困窘、積欠員工薪資，根本與壟斷廣電媒體資源無關。且作者也沒有告訴讀者，亞視後來還曾轉型為網絡電視，繼續放送內容，港府從未以新聞品質、國家安全、媒體資源遭壟斷為名阻止亞視轉型。

不錯，台灣電視新聞品質江河日下，關鍵因素確實與「新聞自律」有關。但是，新聞自律不盡如人意，難道政府或特定政黨就應以停牌、封網、新聞管制取而代之？何況，某些團體所謂新聞自律，潛藏內心的黯黑念頭，其實是指媒體沒有支持特定的政黨、候選人與政策罷了。

中天何罪？擁柯、擁韓其罪罷了！號稱自由民主的台灣，擁蔡萬歲，擁韓有罪？豈有此理！號稱自由民主的台灣，只准親美親日、一路嚮獨，不准聯中共濟、反戰謀和？豈有此理！

欲加之罪，何患無辭？ 正面報導大陸新聞，便有礙國家安全與社會安寧？廣電媒體的報導與言論，若有危害國家安全、社會安寧者，大可依現行法律，移送司法機關審理，豈能如極權專制國家，不待證據，輿論定罪之？

某媒體，一而再、再而三將半個多世紀前國民黨在上海街頭槍殺共產黨員的鏡頭，移花接木為國軍在基隆碼頭屠殺台灣同胞；某些媒體名嘴，在談話性節目中，無知地指稱三峽大壩僅有十餘公分厚度，即將潰壩；亦有名嘴扯淡黃河洪峰即將抵達上海地區者；也有民代在電視節目中引用假新聞、假資料、公然挑釁解放軍進襲台灣。這些離譜的錯、假新聞與評論，難道無礙國家安全？不會破壞社會安寧？然而，我們既不見媒體自律，也不見NCC拿出尚方寶劍揮淚斬「台」，更沒見到當年高喊黨政軍退出媒體、發動反媒體壟斷的那些傳播學者，挺身而出，糾正錯誤。

的確，假新聞已成當今全球媒體頭痛的共通議題。但是，何謂假新聞？非我所喜的新聞就是假新聞？不同同溫層彼此憎恨的新聞和評論，就是假新聞？執政黨和同路人組成事實查證中心核定的，就是假新聞，沒核定、尚未遭檢舉的，就不是假新聞？哪家電視新聞媒體的假新聞最多？如何判定？可有客觀評鑑對比的數據？NCC開罰最多的就是最假的？成篇累牘引用爆料公社的，是不是假新聞？沒有證據便一口咬定某家媒體最擅長做假，好比沒有抓姦在床便將結髮妻子告上法庭一般，這不是正義，這是霸凌！

假新聞之外，當前廣電及網路新聞最嚴重的問題還在於「霸凌新聞」。凡是與我認知不同的新聞，無論真假，無論是非，必霸凌之而後快。民主政治，我不同意你的觀點，但我誓死維護你說話的權利！台灣民主政治卻是：我不同意你的觀點，我誓死剝奪你說話的權利！新聞自由，我來定義，我可以擁有新聞自由，你的新聞自由卻必須由我框限、由我恩賜。台灣言論自由，悲哀矣！

任何人都有權捍衛中天頻道的新聞自由。真正的新聞自由捍衛者，不只捍衛中天的新聞自由，也堅決捍衛TVBS、三立、民視、華視、中視、台視的新聞自由！美國ABC、CBS、NBC、CNN、FOX各新聞網，彼此的治立場或許有別，但他們捍衛彼此的新聞自由則始終如一。儘管川普時時霸凌媒體，美國新聞自由卻不曾稍減，關鍵因素在此。

新聞自由的精義，不僅在於政治勢力不應干預新聞報導的立場與尺度，政治勢力也絕不應干預新聞媒體的營運管理。台灣既無國營廣電媒體，因此，民營廣電媒體董事長及總經理人選，適格與否，根本與政府無關，媒體經營績效高低，自有觀眾偏好與市場左右，也與政府無涉。NCC過問董事長及總經理人選，並列為申請新照與換照過關的必要條件，無異於自承政府將黑手伸進媒體，又何異於共黨國家「媒體必須姓黨」，「媒體領導必須由黨中央欽定」？

召開中天新聞換照聽證會，恰似一面照妖鏡。這面照妖鏡，照出了台灣社會喜愛誅殺異議的潛意識，也照出台灣扼殺言論自由者的醜陋面貌。這樣的潛意識和醜陋面貌一日不下架，台灣民主自由永遠上不了架。

（作者為資深媒體人）