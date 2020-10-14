中天電視的換照風波越演越烈，民進黨政府企圖藉審查之名讓電視媒體全面綠化，並吊銷這家不聽使喚的電視台執照！這正是台灣媒體自由化面臨的重大挑戰。如果最後審定的結果是藉獨立機關之名，封殺獨立自主的媒體，造成言論巿場的一言堂，形成全面「綠色革命」，這將是30多年來台灣自由化與民主化進程的嚴重倒退，這不正是台灣政府對國際社會宣布：全面走向「匈牙利化」的重大表徵？

所謂「匈牙利化」，是指匈牙利現任總理奧班（Orban Viktor），他不但公開質疑西方的自由民主，並宣稱要進一步推動「非自由主義式的民主」，也就是堅持民族主義、宣揚種族純正，反對全球化和外來移民，反對同婚和多元價值！歐班已成為當前歐洲民族主義與民粹風潮的指標性人物，有人將他標誌為「歐洲版的川普」，還稱他是「川普之前出現的川普」。

奧班認為，「自由民主」和「非自由主義式民主」之間的主要區別，是前者強調開放社會、自由主義、分權制衡和人權法治，並認同1960年代西方民權運動的多元價值觀。至於「非自由主義式民主」則強調「基督教式的民主」，堅持民族精神，反對多元主義，主張單一價值，並且拒斥支持全球化的精英階層。

除此之外，他還藉由控制媒體，全力推行他熱衷的民粹政策，以利執政黨「青年民主聯盟」取得在媒體市場上的先占優勢。現在匈牙利各主要媒體都已成為政府的傳聲筒，將各種政府主控下，有利執政黨的新聞訊息傳播到全國各地，尤其是針對鄉下地區的民眾，使其接受媒體的洗腦，以確保對執政黨的忠誠與支持。

從2010年以來，歐班已連續4次執政，該黨目前掌握了國會2/3的多數，在總數199席國會議員中占134席，不但完成一黨單獨修憲，而且主導政策和政府人事，形成實質的「個人獨裁」與「一黨專政」。

目前台灣的執政黨以所謂獨立機關之名，藉口「轉型正義」和「不當黨產」，公開清算婦聯會、救國團、救總等昔日「反共時代的附隨組織」及其資產；現在卻又變本加厲，藉口「親中」之名，整肅中天電視。這真是從「反共」到「親中」，都變成「政治不正確」！理由隨便他用，卻和匈牙利一樣，只見執政黨欽定的一言堂。這真是巧盡獨裁之實，但民主化與自由化卻已形同具文！

今年7月24日，匈牙利首都布達佩斯街頭，湧入數千名不滿新聞自由遭歐班政府箝制的民眾，他們高舉著標語，力挺獨立媒體《指標》（index）。根據國內公視的報導，一位匈牙利民眾說：「我們站出來抗議，因為又一個獨立媒體成為執政黨打壓的受害者。這也是我站出來的原因，匈牙利幾乎已經沒新聞自由！」另一位匈牙利民眾表示，「我們希望在真正的新聞上獲得資訊，現在要取得真的資訊越來越難，在匈牙利幾乎不可能了。」

如果同樣的場景也在台北街頭出現，媒體的獨立與自由也不再可能了，真不知道口口聲聲「捍衛自由、民主、人權」的蔡政府，要如何向美國和國際社會交待？我們究竟會不會成為另一個匈牙利，還是唯恐不及，猶有過之！

（作者為中國文化大學教授）