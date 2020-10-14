蔡英文總統國慶文告向對岸釋出善意，願在對等尊嚴下促成有意義對話，不但遭國台辦及《環球時報》等官媒圍剿，大陸更敲鑼打鼓的抓台諜，包括屏東枋寮鄉政顧問李孟居及學者鄭宇欽、蔡金樹與施正屏，都被央視以認罪視訊大做報導，且劍指台獨，文攻意味濃厚。

大陸如此高調抓台諜已不是頭一回，早在2003年前總統陳水扁執政時，在競選活動中詳細公開中共部署飛彈地點與數量，大陸國安部門在8個省市城鎮，同步逮捕我方30餘名情蒐人員；2018年大陸國安部門展開「雷霆行動」後，同樣透過央視公布近百台諜案，最誇張情節是利用女色吸收陸生，從事情報蒐集工作。

這次央視選在蔡總統國慶談話後，從11日新聞聯播報導大陸國安機關破獲數百起間諜竊密案件，緊接著公布李孟居、鄭宇欽、蔡金樹及施正屏4人犯罪審理情形及自白、認罪視訊，大內外宣齊發並撰時評〈台獨之日就是統一之時〉，顯見大陸絲毫沒有感受到蔡總統的善意。

兩岸自1949年分治以來，諜報工作不曾間斷過，時空環境雖推移，依然諜影幢幢。台灣戒嚴時期充斥肅殺氣氛的「小心匪諜就在你身邊」，解嚴後民主社會多元、總統直選，如今反倒是大陸官方大做抓台諜文宣，央視還預告通知各大學要收看，儼然「台諜就在你身邊」。

兩岸間最知名、影響最大的諜報戰，是24年前震撼兩岸的「劉連昆案」。1996年台灣首次總統直選，中共在台海試射導彈恫嚇，總統李登輝為安撫民心爭取選票，公開宣稱「免驚！那是空包彈、啞巴彈！」導致解放軍後總勤部軍械處少將部長劉連昆情報網被破獲，除了劉連昆與大校邵正宗兩人被判處死刑，上百名解放軍軍官受波及，我諜報特工也有兩人被捕判重刑。

劉連昆案之後，兩岸諜報戰觸及軍方高層只有鎮小江案。鎮小江原本是中國解放軍上尉，10多年前以港人身分來台，先利誘吸收馬防部北竿退役少將指揮官許乃權，再透過許之軍方人脈，以免費招待出國旅遊方式，滲透陸、空多位軍官刺探作戰機密。我國安單位2014年收網，鎮小江被判決4年徒刑、許乃權2年10個月。

歷經劉連昆案與鎮小江案，兩岸諜報戰已從早期偵蒐具軍事威脅情報，轉為半公開的情資蒐集，包括台商商業考察及兩岸學者學術交流等，諜報模式鬥而不破。蔡英文總統上任後兩岸關係急凍，台灣宣布破獲陸生周泓旭共諜案，大陸也出手逮捕前民進黨黨工李明哲，兩岸間謀報戰再掀波瀾。

這次中共在美中台緊繃關係中，宣布打掉台灣間諜情報機關，除了加強內部思想控制，也指責蔡政府挾美自重、挑戰一個中國底限，一石二鳥。蔡政府國安團隊必須謹慎接招，而不是一味駁斥老共漠視人權，綠營政客更不應對失去人身自由的鄭宇欽等4人畫清界限，如此於事無補，只會讓百萬台商及兩岸學者為之心寒。