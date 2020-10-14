跡象顯示，就任行政院長已長達2年9個月的蘇貞昌，行事風格越來越趨向霸道，諸多作為恐怕連蔡總統都未必認同，甚至在總統事前也不一定清楚的情況下，蘇揆就自作主張決定了政策方向，很可能讓總統為難、甚至陷總統於不義。

例如，坊間盛傳，在蘇貞昌的主導下，中天新聞台的換照將遭到NCC「卡關」，也就是說，中天新聞台這次將無法順利取得新一期的執照，如此一來，形同中天被撤照。

此消息一出，震撼了媒體圈、政治圈，乃至於學術圈。連前總統陳水扁14日都在臉書放上與鄭南榕的合照，並以「追求100%言論自由的代價」為題發文，表示民主應該包容多元，台灣不能只有一種聲音。可見阿扁對所謂「中天關定了」的這個傳言，也十分不以為然。

蔡總統應確實了解箇中真相。如果此事為空穴來風，應責成行政院正式說明，以解外界重重猜疑；但是如果發現這件事恐怕是「無風不起浪」，那蔡總統更應主動介入，免得事態擴大。

試想，行政院長有什麼必要親自介入媒體換照這類技術性的事情？難道是個人對媒體有特別的需求嗎？如果是因為考量到未來政治布局需要借助媒體之力，所以才想要關掉某個媒體之後取而代之，這不但嚴重傷害了新聞自由和媒體自主，也斷送了台灣的民主成果。

順利連任後的蔡英文，「守住綠色政權、讓民進黨繼續執政」，應是其最重要的使命之一。蔡英文應該站在制高點上，不能讓派系鬥爭影響了執政的績效。如此，又怎能放任行政院長藉職務之便，不當奪取媒體的控制權，乃至於影響到民進黨和國家的形象呢？好好約束一下閣揆吧！