大陸出現一款手機APP，可登入Google、Youtube、Facebook等網站。有媒體注意到，該軟體開發者的母公司「360」是深度參與大陸網路監控工程的企業，進而揣測此舉是否標誌著中共官方有意在確保網路安全「操之在我」前提下，逐步開放國際網路。不過，這款APP很快下架，說明北京仍有所顧忌，「翻牆」在大陸依然屬於敏感詞。

近年一直有傳言稱，大陸將解除國際網路封鎖，多地自貿區改革清單列入「國際網路數據跨境安全流動」，印證大陸確有準備。是什麼力量推動大陸「拆牆」？當然不是西方或港台期待的「政治改革」，而是基於三點：一是中共的制度自信，尤其是疫後民眾對大陸體制更加認同感，官方不太擔心網民思想「西化」。二是大陸網路監控技術，足以控制政治風險，確保網路安全。三是中美經貿考量，美方一直批評北京阻止美國網路企業進入中國市場，若大陸釋出幾千萬網民的「蛋糕」，美方求之不得。

忽略大陸的多元民意

表面看來，開放國際網路流動政策方向和台灣無關，但兩岸關係惡化，民間相互敵意升高，一旦開放很可能對兩岸關係造成不利影響。馬英九時期爆發的「帝吧出征」，曾引起兩岸不安，那是在兩岸民間氛圍總體良好的狀況下，少數大陸激進網民「翻牆」至台灣臉書粉專、論壇掀起罵戰的偶發事件。

現今兩岸關係面目全非，民進黨的抗中動作，綠營名嘴不堪入耳的反中言論，大陸仇台民意高漲，微博上盡是要求武統、「核平」台灣的呼聲，「帝吧出征」造成的對抗與衝突將遠比當初嚴重。

有人會說武統在大陸並非主流民意，即便如此，以目前大陸手機網民總數8億計算，哪怕武統派、激進派只有1成，總數也高達8000萬，更何況近幾年隨著兩岸關係變差，大陸要求武統的民眾應不止1成。

過去大陸網民能「翻牆」者僅限於少數時事愛好者或有閒的年輕人，大部分人在微博上罵兩句，拿國台辦出出氣就夠了。若官方「欽點」的翻牆瀏覽器在大陸推廣，蔡總統年初接受BBC專訪聲稱的「台灣願意承受第一波攻擊」，恐怕「第一波」不是軍隊，而是數以萬計、十萬計來勢洶洶的大陸網民。

台灣政治網紅、網軍、1450雖然肆虐，但畢竟有自己的玩法，有自己的小圈子。有朝一日兩岸網路「堰塞湖」打通，動輒一條政治po文都可能湧入成百上千大陸網民，「帝吧出征」劇情將成為常態，這是台灣小覺青靠「逆統戰」就能應付的嗎？大陸官方有「義務」控制這些人的言行嗎？台灣的政府、政治人物和社會做好心理準備了嗎？

這是台灣處理兩岸關係的觀念盲區，蔡總統以談判思維對待兩岸關係，把核心原則、理念以外的一切「籌碼化」，包括台灣內部不同的聲音、台商的利益、大陸的國際環境，都變成與大陸博弈，或限制大陸對台採取激進行動、或提高大陸對台動武成本的籌碼，為台灣爭取最有利的過程與結果。

這種思維看似高明，其實已經過時。這種先驗式將大陸視為「威權政體」的思考方式，忽略了今天大陸內部的多元民意，以及中共對台政策必須回應內部網路民意的現實環境。

傾聽大陸民眾的聲音

陸委會和《環球時報》總編輯胡錫進的「罵戰」，就是上述情境的折射。胡錫進對蔡總統國慶演說的評價充滿嘲諷和批評，陸委會指責胡錫進「居心叵測」，而胡錫進以「反映大陸方面的民聲」回應。胡錫進說錯了嗎？並沒有，他做的反而是官媒「傳遞民意」的職責所在。

蔡總統在國慶演說中呼籲北京「正視台灣的聲音」，但台灣何曾全面、客觀、耐心地傾聽大陸民眾的聲音？2008年後兩岸和平發展時期，大陸「親台」氛圍濃厚，中共官媒涉台風土民情、社會人文的報導也以正面為主，如今大陸仇台武統呼聲俯拾即是，官媒對台灣毫不客氣自然在情理之中。

兩岸民間友好氣氛已毀，台灣苦果難逃。倘若大陸真的允許成千上萬的網民登入台灣網路社群、臉書粉專，綠營關起門來搞民粹狂歡派對的日子，恐怕也要到頭了。