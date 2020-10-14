哈佛大學人類學家Larry Sugiyama為了要探討人類的邏輯和認知能力，找來了長年居住在亞馬遜流域的Shiwiar部落和哈佛大學的學生進行測試。

在Sugiyama進行完邏輯測試之後，驚人的發現：Shiwiar人不僅能夠解開他所提出的邏輯上的難題，他們的成績甚至比哈佛大學的學生成績還更理想一點。Sugiyama並不是要證明Shiwiar人比哈佛的學生優秀，也不是要控訴現代教育制度的缺陷。這個實驗結果真正想要告訴大眾的是：之所以很多決策會出錯或是測驗會測出極大反差的原因，問題可能不是在「受試者」，而是在「出題者」及「題目的問法」。

研究顯示，身為許多測驗的「現代」受試者人，其實是頂著一個「古代」穴居人的大腦，這個大腦就是Shiwiar人的腦，也幾乎是5萬年前走出非洲的人類祖先的大腦。因此，當現代測驗充滿了琳瑯滿目的學術詞彙時，人類就會時常做出「錯誤的決策」，但是這個決策，其實不是人本身的問題，而是問問題的人，是否有以符合人類祖先認知規律的方式在提問。

9月底，美國總統川普在參加完美國總統大選的第一場電視辯論會後沒幾天，便發布Twitter向全世界宣佈，他與第一夫人都同時感染了新冠肺炎。但川普才接受住院治療3天，在病毒並未完全受到的控制的情況下，卻驟然離開醫院回到白宮，並告訴支持他的選民：你們無須害怕病毒，你們應該出去走走，因為美國有全世界最棒的醫療資源。

其實，川普所講述的這段話，也幾乎等同提出：「美國人是否真有能力對抗新冠肺炎」這個問題。如果使用上述的論述，把這個問題進行邏輯性的拆解再去告訴選民，可能選民的感受就會很不一樣。

如果美國總統告訴選民：我們擁有全世界最棒的的醫療資源，但是只有不到一半的人可以負擔得起醫療費[1]；或是，我們擁有全世界最棒的的醫療資源，不過當病毒大量爆發的時候，即使是最棒的醫療資源，也只能分給一定床數的病人使用。也就是說，如果這些說法的背後，都附加了「但書」，那大概大部分的選民，也不敢真的聽從川普的建議，到處「趴趴走」吧！

同樣的邏輯，也可以拿來檢視最近爭議最多的美豬問題。蔡政府告訴我們「反中」是維護台灣民主主權的唯一路徑，但是她沒有說明白的是，在國民黨執政時期的「親中路線」，也沒有把台灣的主權丟失，甚至還成為WHO大會的觀察員，站在國際的舞台上。

蔡政府也沒告訴選民，如果你們選擇了反中親美，等於全台灣2300萬人，都有「機會」把打了萊劑的美豬吃下肚。實際上許多選民反中，卻不一定願意吃萊豬。但這是親美路線必然的結果，也是政治人物沒有告訴選民的「刻意隱藏」。

人類是靈長類動物，而靈長類動物對成為領導者都會有一種嚮往，同時，也會有「模仿領導者」的傾向。但是當我們選擇模仿或崇拜領導者的同時，能多回歸到原本我們演化過的大腦就擁有的認知規律，去探討問題並思考問題解決之道時，也許人人都能找出比較好的答案（better solutions）。

當川普在電視辯論會上，譏笑拜登的成績是全班最後一名，而拜登也用「你是美國有史以來最差的美國總統」，這些情緒性字眼互罵時，選民更應該回歸「穴居人」的直覺跟理性判斷。如果實在無法判斷，那還是多多問自己：我想不想得到新冠肺炎？我想不想吃到萊豬？這類的問題吧！

美國被認為是民主的典範，蔡政府也常自詡台灣是民主優等生，然而，如今居然要用穴居人的想法去理解政客的語言，豈不是對民主最大的諷刺？

[1] 此為筆者之舉例說明，並非真實數據。但根據研究與報導顯示，2019年，美國有12.2％的人沒有健保；Business Insider統計，有57%的美國人存款低於1000美金（約台幣30000元）。這些資料顯示，可能約有半數的美國人無力負擔一場「重症」。

（作者徐惠為學術工作者）