距離美國總統大選不到20天，究竟川普連任的機率如何？拜登的選情如何？許多全國性的民調提示了結果。但是，對於美國而言，全國性民調不適用。美國採取間接選舉，不是由選民直選，而是由各州的選舉人票選出總統；除了兩個很小的州外，其他所有地方都採「贏者全拿」，也就是某候選人贏了該州，不論贏多少，該州所有選舉人票都投給此人。所以全國性民調高的人，最後不一定當選，如同當年的希拉蕊。

美國很多州支持單一政黨的立場，長期不變，其顏色是紅（代表支持共和黨），還是藍（代表支持民主黨），很難撼動，而且目前民調也顯示如此，那現在就可以預測結果。其他的州，過去曾經轉變過，或目前民調差距很小，則被稱為「決戰州」。

依據最新民調，把雙方差距小於10個百分點，而且選舉人票不少於6張的中大型州挑出來，一共有13個州。然而，仔細來看，這13個州裡面，有幾個是長期支持單一政黨的州，目前雙方民調雖然差距不到10個百分點，但方向還是和過去傾向一致，很難相信會變天，這包含亞利桑那、喬治亞、密蘇里、南卡、德州（以上為紅色），以及明尼蘇達（藍色）。所以再從13個州裡把這6個扣掉，就只剩下7個州。其中有6個在2012年投給歐巴馬當選連任，但是在2016年轉投給川普中西部的愛荷華、威斯康辛（簡稱威州）、俄亥俄、密西根和賓夕法尼亞州（簡稱賓州），和東南角的佛羅里達州（簡稱佛州）；剩下一個是北卡。

把川普在2016年所得選舉人票304張，扣掉這他上次從這7個州得到的票，答案是190張，這就是川普的選舉人「鐵票」。他需要270張選舉人票才能連任，所以還差80張。這7個州的結果，決定了他能否拿到這80張選舉人票。

這7個州裡，有兩個一級戰區，就是佛州和賓州。在佛州，上次大選時選前民調表態的選民達96%，而川普贏4個百分點，這次表態的更多，達98%，目前拜登倒贏4個百分點。這就是為什麼川普雖然染疫才剛恢復，就急著去佛州造勢的原因；不久前拜登也去了該州。在7個州裡，佛州最大，有29張選舉人票。

賓州也不小，有20張選舉人票。上次選前，只有86%的選民表態，希拉蕊贏了6個百分點；投票結果希拉蕊得票與選前民調差不多，但川普比選前民調多了8個百分點；目前該州的民調，拜登領先兩個百分點。不過這次狀況有點不同，表態率已經達到92%。在這種情況下，川普和拜登必然都把此州當作重中之重。

接下來的5個州裡面，愛荷華選戰激烈，民調平手，但很小，只有6張選舉人票。密西根和威州，拜登領先達7個百分點以上，而且這兩州在兩年前的期中選舉都選出了民主黨籍的州長，川普要翻盤有一定的難度。扣掉這3個，就剩下兩個州，俄亥俄和北卡。

俄亥俄州有18張選舉人票，目前民調拜登小贏一個百分點。上次在這州選前川普贏了希拉蕊7個百分點，出來的結果也差不了多少，可是上次選前表態率為85%，這次則為89%。過去俄亥俄長期支持民主黨，但到了2016年倒戈，有可能還是有不少川普的隱形支持者，所以他一定會想盡辦法，爭取這州。

最後一個兵家必爭之地，就是北卡，有15張選舉人票。上一次選前民調表態率為88%，川普和希拉蕊平手；選舉結果川普贏了希拉蕊3.6個百分點；可見川普在這裡也會有一些隱形的支持者。這次選前的表態達95%，而拜登小贏一個百分點。這也算是傳統南方的州，川普輸不起，一定會大大用力。

當然，經濟和與其相關的疫情，也是影響選情的因素。失業率已從高峰的14.7%逐步降到7.9%，但是離疫前的3.5%還是有重大差距，而第二波的救急方案還沒有下來。單日確診數字在佛州和賓州都有重新上升趨勢，情況嚴峻，不過兩州的死亡率是持續下降的。

如同在新出版《美國夢的破碎與重建》中所言，美國不同政黨的政策有共通點，但也有重大差異，後者將形成未來演變的不同，影響美國國內人民幸福，也影響世界局勢，包含台海情勢。以上所說的7個州，尤其是其中最關鍵的4個州佛州、賓州、俄亥俄和北卡，其選民將決定美國乃至世界的未來。

（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授，前行政院政務委員）