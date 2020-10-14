有時候不得不佩服蔡總統，不愧是以短短13個月扭轉選舉乾坤，超高票連任總統的政治巨星，行銷宣傳的能力真的超強。連國軍這種一向形象硬梆梆的單位，也能充分壓榨利用。

3周前，蔡總統造訪位於澎湖的海軍子儀號。子儀號前一天才因出港棄單飲料店，第二天蔡總統就貼心造訪請喝飲料，飲料瓶上還貼上：「子儀艦的弟兄姊妹：勤務辛苦了，國家感謝你們！」並附上蔡英文個人簽名。

近日她又「當一日外送員親送麻辣鍋上2620公尺樂山雷達站」，給辛苦的長程預警雷達官兵加油打氣，並由總統府發言人張惇涵上午在臉書「披露這項行程」。

這些宣傳，表面上看起來軍人有吃有喝，店家賺到生意，總統也賺到形象，看似三贏。但實際上軍人與店家得到的都只是一次性消費，飲料與鍋吃完就沒了，一單接完了也就是一天業績，真正賺最大的還是總統，攫取媒體極大篇幅正面報導。

筆者並非雞蛋裡挑骨頭，主張總統一定不能去犒賞基層，犒賞完以後就不能宣傳。但這個世界關心有兩種，真心關心你的人，不會只在有媒體曝光價值時關心你，會長期地、默默地替你付出。反之就真的只是一次性消費罷了。

以軍人為例，軍人誰買不起飲料與麻辣鍋？這豈會是他們真正在乎的？打開天窗說亮話，軍人最在乎的是什麼？是待遇！然而蔡總統的表現卻深深讓軍人們失望。

退役上校子女教育補助費一事就是蔡政府欺負軍人的最好例證。2017年8月，蔡政府以極度蠻橫手段，把上校軍階退休軍人的子女教育補助費廢除，僅中校以下可繼續領。在當時社會強烈支持年改，四處充斥辱罵退休軍公教貪心，立院內又有段宜康等綠委諷刺時任退輔會主委李翔宙的局勢下，這筆錢就這樣順利被砍掉了。

2019年9月，退輔會馮世寬主委在《自由時報》專訪中，表態支持恢復上校以上退伍軍人子女教育補助金，馮主委更說，他曾與蔡總統當面報告：「報告總統，請問他們升上校有罪嗎？」、「軍人受限服役年限或年齡，有些少將的小孩還在讀小學，結婚也可能不是那麼順利，一年搬三個家，升不上去就退伍，如果把軍人單純和公務員相比，合理嗎？」

馮主委專訪中講得懇切，但卻隻字未提蔡總統聽了他慷慨激昂的表態後，究竟給出了什麼回應。想必當時從蔡總統口中說出的話，不是什麼好內容，馮主委不敢說。

到了2020年5月，藍委陳以信質詢詢問馮世寬，上校子女教育補助費恢復發放問題解決沒有？馮世寬竟然說他「挫折無比」，說當年之所以停發是因為「立院行文到行政院要求停發，若要恢復得要立院又行文過去要求發放」。

天啊！現在民進黨早已行政、立法、司法、考試、監察，五權統一，一黨獨大了。連開放瘦肉精美豬這種超級大事，都是宣布當日早上才通知綠委，直接把國會當下屬對待。現在不肯發錢，竟然又要怪給立法院。好吧，就當這真的是立法院的責任好了，蔡總統同時又身兼民進黨主席，如果真的有心愛護軍人，立院怎麼會到現在還無法行文政院要求恢復？

唯一合理的解釋，是蔡總統口中的「愛護軍人」，僅只是公關秀，製造媒體與網路曝光罷了，真正目的是鞏固既有支持者對她的喜愛。恢復上校子女教育補助費這種需要拿真金白銀出來的事情，不在她的考慮之內。

看到這裡，英粉可能要怒斥筆者，說軍人就是貪，不給教育補助就認為總統不愛護軍人。筆者想反問一句話：誰出社會工作不在意收入多寡？幾乎人人都在乎！對軍人來說，升上校是對軍旅生涯的重大肯定，也是能力的彰顯，但如果榮譽換來的是福利的縮減，那這榮譽情何以堪？大家都是人，不能將心比心一下，給上校們一點合理的禮遇嗎？

毛澤東有句名言：「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻，那樣從容不迫，文質彬彬，那樣溫良恭讓。革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。」對岸是要以如此暴力的態度對付我們的政權，我們的總統對待國軍，豈能只停留在請飲料和麻辣鍋這種「請客吃飯」上面？ 是時候真正全面檢討，尊重並善待軍人的時刻了。

（作者為網路媒體工作者）