因此大燴菜，也成了這些老幹部眼中，周家的招牌菜。

給法國人喝「中國奶」

說回中國人在巴黎賣豆腐，但其實周、鄧兩人卻並非第一人，而是另有其人，那就是民初愛國志士，國民黨「四大元老」之一，人稱「豆腐博士」的李石曾，四大元老另外三位是蔡元培、張靜江（又名張人杰）、吳稚暉。

李石曾出身官宦世家，三歲隨父入宮見識，甚至見過慈禧太后，因為應對得體，慈禧甚至撫摸他的頭，愛惜地說：「此子將來定成大器。」

1902年，李遠赴法國留學，自幼立志要還我河山，把列強驅逐出神州，原本想學習軍事，卻因為身體不夠強壯，於是改讀農業科學，改用另一種方式救國。後來，他更考入巴黎大學，攻讀生物化學，專攻大豆研究，於1907年，出版了以法文寫作的《大豆研究》一書，之後，再出版了中文版的《大豆》一書。

李沒有把自己藏於象牙塔，他運用了自己專業所長，煮出豆漿給法國人喝，並稱之為「中國奶」，結果大獲好評。這點燃了他的雄心，於是1919年在巴黎市郊興建了「巴黎中國豆腐工廠」，以機器大量生產豆腐，更從中國老家聘來150多名工人，成為近代史上，中國留法創業第一人，更獲稱為「豆腐博士」。

當時一次大戰剛結束，法國正百廢待興，物資仍極為短缺，牛奶成了奢侈品，而豆漿價廉物美，營養豐富，李大力宣傳，豆漿是牛奶極佳的代替品，逐漸受到巴黎人接受，而中國豆腐、豆漿和其他豆製品，亦透過法國這扇窗，流傳到歐洲其他地方。

這間豆腐廠，更獲當時法國總統蒞臨參觀，並親自品嚐所出產的豆腐，更讚不絕口，說李為法國人的餐桌上增添了美味。

由於豆腐味道偏淡，不易讓吃慣起司、奶油的法國人懂得欣賞，為了推廣普及這種素食，李在1914年於巴黎開了第一間中國餐館「中華飯店」，並推出各種豆腐佳餚，如沙鍋豆腐、麻婆豆腐、涼拌豆腐、豆腐絲、豆腐乾等，讓「重口味」的洋人也較易欣賞豆腐。

國父吃素喜歡吃豆腐

不單止法國總統，就連孫中山也到訪過豆腐廠，國父吃素，尤其喜歡吃豆腐，據說這也和李的大力推介有關。

李石曾不是一個普通的豆腐商人，始終不忘自小立志要救國。他的豆腐產業做得十分成功，為他積累了巨大財富，但他沒有拿這些錢去揮霍，反而資助了孫中山的革命事業，孫常常向他募捐，只要發個電報過去，錢就從巴黎匯出去。為了保密，電報發得十分簡單，只有A、B、C三個字中其中一個字，A字代表一萬、B是兩萬、C則是三萬。

除此之外，李還把財富用來資助很多公益事業，除了成立圖書館和書局等，還推動中國青年到法國勤工儉學的運動，結果留法學生中，便出了周恩來和鄧小平，還有其他共和國開國元勳如陳毅和聶榮臻這些大人物。這裡且順帶一提，被稱為香港「民主之父」的李柱銘，其爸爸李彥和，當年也是留法學生，與周恩來甚至有同窗之誼，在法國里昂大學取得藥劑學博士，但回國後卻投筆從戎，成為國民黨將軍。

所以當李石曾得享高齡，92歲去世時，卻已經變得兩袖清風，實在十分可敬。（待續）