無色覺醒》王丰：生化基地病毒源頭？美國不敢說的秘密？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第740集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「生化基地病毒源頭？美國不敢說的秘密？」

當新冠肺炎蔓延全球，川普心知肚明，尤其不敢面對的是自己的無能，造成美國在這場疫情高達六、七百萬美國人民染病，二十多萬人死亡。川普甩鍋給中國大陸，全球若干專業人士，卻把懷疑的眼光聚焦美國一處，神秘生化武器研發基地：美國馬里蘭州的德特里克堡（Fort Detrick）。

1943年，美國為對抗納粹德國及日本，在美國馬里蘭州的德特里克堡（Fort Detrick）成立生化武器實驗基地。二戰結束，原日本關東軍七三一部隊生化武器專家「石井四郎」成為德特里克堡秘密實驗室首席顧問。

日本生化武器專家「石井四郎」在中國東北曾經以活體實驗方式，殘殺了很多無辜的中國平民百姓，罪惡滔天，美國不但沒把石井四郎送到軍事審判，反而以上賓之禮聘為高級顧問。由此可知美國當局其實和七三一部隊的戰爭罪犯是狼狽為奸的共犯結構。

德特里克堡（Fort Detrick）成立之後，第一個醜惡的結果就是越戰中使用的巨毒物質「橙劑」。它是一種高效樹木殺傷劑，美軍在越南茂密的叢林上空噴灑橙劑，等到樹葉掉光，越南游擊隊無從躲藏，美軍就可以展開屠殺行動。卻也因此導致很多越南人民中毒，得癌症，及孕婦產下嚴重畸形兒，部份美軍也受波及，害人害己。

「橙劑」含有「四氯雙苯環戴奧辛」（2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin，稱TCDD）是戴奧辛類化合物中，毒性最強的一種。戴奧辛是一種細胞毒，會破壞細胞組織，引起免疫系統調節功能障礙等。戴奧辛亦能侵入DNA分子，誘發突變致畸形與致癌作用。

越戰不光榮的結束後，美國政府為了遮醜對外界說，根據日內瓦協定關閉德特里克堡生化實驗室，實際上根本是虛晃一招，德特里克堡轉入地下仍積極研發戰場殺人的生化武器兇器。

德特里克堡生化研究室，曾經多次爆發意外事件。例如，1989年德特里克堡基地科研人員，在來自菲律賓的一種猴子身上，發現新品種伊波拉病毒，結果有科研人員疏忽，爆發病毒泄漏事件，所幸及時控制，沒有進一步擴大。此後，德特里克堡還遺失過炭疽菌株，更有人指控愛滋病也是德特里克堡製造的。

1992年到2011年近20年間，德特里克堡附近有2247個癌症病例。有一位前東德柏林洪堡大學，在俄羅斯出生的德國生物學家雅各布‧西格爾（Jakob Segal）他指控美國政府在德特里克堡製造愛滋病毒。

德特里克堡眾多的實驗室當中，有一個美國陸軍傳染病醫學研究所，從1943年到1969年，以美國陸軍傳染病醫學研究所為主，德特里克堡一直是美國生化研究中心，美國陸軍傳染病醫學研究所，是美國聯邦調查局在九一一恐怖攻擊事件之後，炭疽熱攻擊的專案研究單位。

但這個研究室因為管理不善，造成炭疽熱病外洩，22人因而感染，5人死亡。2018年美國CDC疾病管制與預防中心，在一份報告中警告，德特里克堡存在安全問題，它的蒸氣消毒廠毀於一場暴風雨，而它原本是用來處裡實驗室廢水。

2019年8月，美國CDC下令關閉德特里克堡的生物研究設施。據報導該實驗室正在處裡世界上某些最危險的病毒和病菌，他們的研究人員一直在研究67種被美國政府認為對人類環境和動物具有潛在威脅的病毒和物質。

德特里克堡忽然關閉不到半年，地球另一端卻爆發新冠肺炎，美國採取迅雷不及掩耳，惡人先告狀的手段來甩鍋給中國大陸，無端指控中國大陸毫無依據的情況下潑中國髒水，但是對德特里克堡實驗室究竟發生了什麼事，始終諱莫如深，不敢說出事實真相。

川普應該要百分百扛起責任，但美國總統大選的選情現實，似乎迫使他必須繼續說謊，繼續甩鍋，他非常清楚只要他說實話，承認他的失職失能，不但自己的政治生命完蛋，美國的國家威信也會轟然倒地。

美國到底在怕什麼？美國到底在掩飾什麼？肆虐全球的新冠肺炎，到底跟你們有沒有關係？全世界總有一天會找出真相。紙，不可能永遠包住火！……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！