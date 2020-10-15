十一黃金周過後，大陸外交活動頻頻。王毅10月11日起訪問柬埔寨、馬來西亞、寮國、泰國、新加坡等東協五國，出訪前夕還會見了印尼總統特使、菲律賓外長等人。會談聚焦在合作抗疫、復甦經濟，深化政治互信與經濟互利的議題。

10月10日中共領導人習近平致電金正恩，祝賀朝鮮勞動黨成立75周年，表示願與北韓共同維護、鞏固、發展好中朝關係，為實現地區和平穩定與發展繁榮作出新的積極貢獻，10月12日，中印兩軍在楚舒勒舉行第七輪軍長級會談。雙方同意繼續通過軍事和外交管道保持對話溝通，盡快就脫離接觸達成雙方都能接受的解決辦法。雙方同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，不讓分歧上升為爭端，共同維護邊境地區的和平與安寧。

不難看出，大陸外交活動重點在周邊國家，既是外交例行安排，也有突圍之意。美國聯合域內外國家發起的圍剿之勢有增無減，本月初美、日、印、澳四國外長會議為最直接表現。無論C型甚或Q型包圍圈，面對強勢圍剿，大陸從周邊開始進行突破，應該堅持多邊、合作、對話，展現誠心與互惠。

一是堅持多邊主義。無論是9月以來圍繞聯合國成立75周年開展的多場外交活動還是新近加入世衛組織「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX），大陸以實際行動維護多邊主義。多邊主義符合人類合作相助的天然需要，在各國受疫情重創的困局下更是如此。以疫苗為例，由多國加入的COVAX更能促進疫苗公平分配。大陸本身疫苗研發走在世界前列，加入該計畫將帶動更多有能力的國家和地區加入並支持實施計劃，讓更多發展中國家盡快享用安全疫苗。

國際貨幣基金組織預測，今年全球經濟將出現4.9%的負增長。堅持多邊合作能加速各國從經濟創傷中恢復元氣。不久前，中歐之間簽署了《中歐地理標誌協議》，這是近年來中歐之間首個重大貿易協議，將進一步擴大中歐貿易規模，體現了雙方堅持開展自由和開放貿易、支持以規則為基礎的多邊體制的承諾，可為全球經濟提振信心。

二是保持戰略克制，擴大合作面。當前複雜的國際和地區形勢容易導致失控行為一觸即發，但衝動是魔鬼，保持戰略克制是世界和地區穩定之錨。無論是受民族主義情緒主導的中印邊界糾紛還是白熱化的中美之爭，在冷靜、平和狀態下確立規則、遵循規則是重中之重。

大陸與東協在應對分歧與保持合作方面做到了政和商通。面對南海主權爭議，大陸和東協國家創造了和平、靈活解決爭端的方式，「南海行為準則」磋商正有序推進，南海局勢總體穩定向好。經貿領域，RCEP已完成談判，有望今年年內簽署。今年前3季，東協成為大陸最大的對外貿易夥伴，進出口增長7.7%，占比達到了14.6%。新冠疫情發生之後，大陸與東協國家互致慰問，相互支持防疫物資和醫療設備、分享抗疫經驗、開展疫苗合作。多個東協國家與大陸打通了人員「快速通道」和貨物「綠色通道」，為維護地區供應鏈產業鏈穩定提供了保障。

近日，大陸與柬埔寨達成自貿協議，互免關稅比例超90%。這也是第一個將「一帶一路」倡議合作獨立設章的自貿協議，將為推動區域經濟一體化注入新動能。

三是尊重差異、加強溝通。大陸所面臨的戰略困境有被誤讀招致誤判的因素，因而在與他國尤其是周邊國家的交往中，尊重差異、加強溝通，確保表達與接受層面的準確、暢通是消弭情緒化誤判的重要方面，需持續釋放善意，善言善行。

時隔一年，NBA賽事重回大陸中央電視台，為當前接近冰點的中美關係帶來暖意。NBA一段時間以來表達的善意被大陸接住了，在你來我往中才有良性互動。既符合兩國民眾需要，也為國家關係起到潤滑作用。

基於地緣的接近性，無論是政治還是經濟考慮，合作共贏都遠遠好於零和博弈。大國之間的博弈加劇了地區緊張和所謂選邊站的壓力。但歷史的選擇或方向，仍會在和平、發展、開放的一邊。時過境遷，後疫情時代，大陸或應重新評估加入CPTTP（《跨太平洋夥伴關係協議》）的可能。