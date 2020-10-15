歷史教科書的課綱調整事件，在不同世代當中引起的反應可能很不一樣。根據新的歷史課綱，中國史會被大幅縮減。

大人們的想法可能受到了比較多的意識形態影響，藍營人士往往認為這是為了要「去中」，因此大力反對，還說如果三國史都沒了，未來怎麼認識關公？綠營人士則反擊指出，應該要更重視台灣歷史，而且許多民眾對歷史的認識，根本不是來自教科書。年輕人的想法就有趣了，很多年輕人被問到對這波歷史課綱調整事件的看法時，在意的根本不是中國史與台灣史的比例，而是根本就認為不必學歷史，不管是台灣史、中國史或世界史。「那些以前的事，跟我們有什麼關係呢？」中學生與大學生往往一邊滑手機一邊回答。

學歷史有什麼用？除了從歷史中學習過往的教訓，以免重複了錯誤之外，還可以加強人文素養。但是對課程繁重的青年學子講這些高調，恐怕只會換來白眼。更何況，不少學子都反映說：教科書實在寫得很不好看，為了考試還要背一大堆年代及名詞，誰會有興趣？

回想起來，似乎真是如此。筆者忝為台灣歷史小說作家，但是對歷史的興趣，果然不是來自教科書，而是從小閱讀歷史小說。

國中時念了章君穀先生寫的《吳佩孚傳》，從此民國初年的軍閥史就鮮明了起來。看到吳佩孚後來因為不配合日本侵華而被刺殺身亡，心中充滿震撼。吳佩孚死後，國民政府立即明令褒揚「故陸軍上將吳佩孚」，但1980年代的中學歷史課本卻稱之「吳逆佩孚」。當年問歷史老師何以如此，沒得到滿意答案。

有心人如果真的想要讓年輕世代真正看見台灣歷史，除了思考怎麼改善教科書之外，更應該從課外讀物去努力，積極催生幾本好的台灣歷史小說與人物傳記，進而產生影視大河劇。

說來奇特，儘管很多人強調台灣歷史的重要性，但是直到目前為止，連距離我們不太久遠的賴和、蔣渭水等先進，都還欠缺更多真正深入淺出的傳記。蔣渭水在多年前已有一、兩本傳記，但是還值得寫下更多他的故事。至於賴和，到今天為止連一本完整的傳記都沒有，真是令人難以理解。

台灣如此富饒，每年都應該列出幾位值得書寫的台灣歷史人物，透過獎補助的方式，號召大家來一起研究與書寫。寫過還可以再寫，畢竟書寫的風格非常多元，說不定有人正經八百寫傳記，也有人用科幻的小說方式寫歷史人物，甚至還可以結合遊戲，越多元越精彩。想讓全民看見台灣歷史，絕對需要更多的用心、策略與想像。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作家）