9月3日愛奇藝台灣站退出台灣後，10月15日淘寶台灣也無預警的宣布，將於今年年底正式停止在台灣的營運，並自15日上午11點起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能。在政府大力打壓陸資平台下，會有此一結果並不意外。但將在台的大陸網路平台踢出台灣，對我們真的有助益嗎？答案恐怕是相反的。

我國對陸資管制法源主要為2015年經濟部訂立的《大陸地區人民來台投資許可辦法》，原本就相當嚴格，行業採正面表列方式，且直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾30%就會被認定是陸資。不過由政府近期的做法可知，陸資管制正逐漸掐緊。

首先，今年8月投審會對經營淘寶台灣的英商克雷達裁罰，就認為形式上阿里巴巴集團對英商克雷達未達上述3成門檻，但以公司章程等理由，認定阿里巴巴有實質控制力，被列為陸資。

其次，經濟部已經預告將大幅修改上述辦法，將增加分層認定計算法、實質控制力與黨政軍條款等新規範，只要有來自大陸的資金，動輒都會被認定是陸資。且修改陸資在台禁止事項，包括禁止代理大陸OTT服務，導致愛奇藝台灣站被迫退出台灣市場。

另外，陸委會也表示將嚴格執行《大陸地區人民來台投資許可辦法》第8條第2項對於經濟上具有獨占、寡占或壟斷性地位；政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全；對國內經濟發展或金融穩定有不利影響等得限制或禁止。

大陸電子商務平台服務已居全球重要的地位，其中又以阿里巴巴集團的阿里巴巴與淘寶最具影響力，大幅改變交易型態。政府只見到大陸商品透過其平台長趨直入台灣市場，卻未見台灣也有不少商品同樣透過該平台行銷至大陸及各國市場。即使淘寶台灣關站，國人僅需轉至大陸或他國的平台或APP，毫無影響。

然而，此舉形同政府拋棄管制權，不但政府難以收到跨境交易的稅收，缺少台灣站之後，國人遇到消費糾紛時，只能透過大陸客服協助，台灣消費者權益難以保障；淘寶台灣過去經常舉辦各種課程，輔助國人在淘寶上架，進軍大陸市場，並舉辦台灣相關活動，提高台灣商品的能見度，未來類似的活動勢必大幅減少，尤其不利台灣小型商家發展。

由於我國對陸資管制過嚴，根本無法以陸資身分在台投資，而被迫透過第三地轉投資、合資等方式繞行。現又面臨政府加強管控，迫使陸資網路平台紛紛退出台灣，表面上看似政府去中化的政策大獲成功，實際上卻無益台灣的產業發展。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）