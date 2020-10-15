博州蒙醫院的達爾加甫主任，和通遼蒙醫院的賀副院長是大學同學，一在東，一在西，畢業後三十年沒見，此次見到，分外高興。達主任帶我們遊賽里木湖，高冷的湖水清澈見底，湖畔草原百花齊放，有草藥近千種。我們坐在湖邊野餐，就著藍天白雲吃西瓜配饢，空氣沁人心脾，景色心曠神怡。

我們還遙望了果子溝大橋，這一帶已近邊界口岸，正是我中學時地理課本裡所說的伊犁河谷，果真是物華天寶，錦繡河山，美得無法言喻。晚餐在蒙古包吃，我本是滴酒不沾的人，但不由分說，被灌了許多高度白酒。新疆蒙族還保有許多舊俗，如上馬酒、下馬酒，灑青稞酒拜敖包等。回程喝下馬（車）酒時，賀副院長的手被酒瓶割破，血流不止。我和達主任說：「你的同學流血了」，他看也不看，說：「蒙古人的血太多了，流點沒關係」，然後解釋性的跟我說，「我們比較野」。

最後一天帕院長親自領軍，帶我們洗溫泉，拜訪牧民的家，晚餐就在阿拉套山夏爾希里草原的蒙古包裡度過。夏爾希里意即金色山坡，是保護完整的草原森林覆蓋區，有三百年無人畜進入，九○年代才因重新勘定國界，被哈薩克奉還。

草原山色忽紫忽綠，感覺天很近，伸手可及，間或點綴著些烏孫古墓，和雪白的綿羊，或甚至白駱駝。夜幕四合，穹隆覆蓋，好像藍灰色的絲絨，夾雜著繁星點點，在這靜謐的夜晚，人很渺小，大自然很溫柔。蒙古包裡傳來溫暖的黃光，裡面談笑晏晏，歌唱喝酒，尤其帕院長興之所至，拉著手風琴高歌，曲調哀傷輕快，有哈薩克風。帕院長霸氣十足，非常會勸酒，他與胡院長坐在一起，就像兩隻老虎，隱含著能量，幾百年過去了，蒙古還是後繼有人。這一晚我又被灌了許多高度白酒，半夜渾身發熱，睡不著。白酒加溫泉，使我怕冷的體質幡然改變。

●相親相愛如股如肱

由於地處邊陲，偶爾聽到外蒙種種。所謂內、外蒙，源於滿洲稱漠南蒙古為「內扎薩克」，意思是「內政治區」，而漠北蒙古則為「外政治區」，這不是蒙古自己命名的；蒙古人自己稱大漠以南的人和地為「腹」，大漠以北為「背」，而腹與背，是不能分離的。上世紀外蒙獨立，是中國永遠的痛，這件事有遠因，也有近因。近因不談。遠因則包括在分封下加諸於一般人民的徭役與賦稅過重，王公封主又定例要到北京覲見皇帝或到圍場圍獵，所有費用，包括在京城所欠的鉅額債務，及積欠狡詐的俄商、漢商的高利債務，都攤派在人民身上，而牧民還要奉養高級僧侶與寺廟，滿州駐蒙古的官員又官商勾結，剝削人民，終於造成外蒙古的獨立運動。

如今「腹」與「背」不僅分開，並且基於種種原因，「腹」、「背」之間充滿了誤會與隔膜，兩地蒙人對家國的認知，及心理上的距離，彷彿雲泥。幾年前為了外蒙邀請達賴喇嘛訪問一事，雙方更處於緊繃的狀態。我從前並不太注意這些事情，在台灣長大的我這一代，只天真的惋惜「秋海棠」變成了「老母雞」，渾不知理想與現實已成為兩道平行線，真使人神傷。

貿易與邊市，是蒙漢之間的老問題，只要處理好這個問題，兩國之間就能互蒙其利。歷代只要秋高馬肥，北方遊牧民族就要南下掠奪物資，這也是為什麼會建造長城的原因。我很同意已逝立委廣祿的看法：關內關外的民族，無一不是「中華民族」的組成分子，實乃親如手足的兄弟，而在手足之間，豎起一道人為的障礙（長城），不僅加深彼此的隔閡，也留給後世無窮的紛擾。

時至今日，心裡的長城，依然強大。司馬遷在史記裡說匈奴人作戰「利則進，不利則退，不羞遁走」，元朝以後蒙古人之所以能維持實力，就是他們能盡量向北、或西北遁走北亞、中亞大草原，保存作戰實力，這是北方遊牧民族的作戰原則。但十八世紀以後，俄國勢力東漸，原來遊牧民族休養生息的場所不復存在，使得蒙古人既阻於新興滿洲的強大勢力不能南下，又受到來自西北的重大壓力而斷了退避的可能，最後只有夾在兩強之間，進退失據，失去了迴旋的餘地。

●從正骨術體會哲理

康熙廿七年（1688年）準噶爾部的葛爾丹進兵外蒙喀爾喀，一時情勢緊張，外蒙古各部族開會，討論該依靠俄國沙皇，還是依靠滿清皇帝。蒙古宗教領袖一世哲不尊單巴說：滿洲皇帝的信仰與我們相同，衣襟也是向右的，我們歸順他，可邀萬年之福。因此喀爾喀舉族歸順了滿清。時至今日，外蒙古既仇視中國，也不喜蘇俄，反而美國，日本，韓國，成了他們的最愛，真不知今夕何夕？！

但我相信愛的力量，無論情況怎麼差，只要懷抱著好心與善意，手足終究是手足。於是我和胡院長商量，蒙醫院可以免費幫外蒙的孩子看病，只要有需要，尤其是骨科，都可以盡力協助，而胡院長也慨然允諾。蒙古族是古老優秀的民族，蒙漢之間經過幾百年的通婚與磨合，相處得最好。漢人實有必要真心協助蒙族維持其血胤與傳統，因為他們豐富了中華文化，也使得祖國多采多姿。而與驍勇忠誠的蒙古人最好的相處方式，就是蒙族對待骨傷的方式──溫柔，自然，借力使力；我們實在可以從蒙古正骨術裡，體會出更多哲理與智慧，也祝願漢族與蒙族世代交好，永保安康。（全文完）

（張依依／台北）