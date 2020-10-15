國家通訊傳播委員會（NCC）針對中天新聞台換發新聞台事業執照，將在本月底先舉行聽證會。政府機關做成決定人民重大權利與義務之決定前，依職權主動舉行聽證程序，的確屬慎重其事的正當法律程序。然而，對於執政黨早有要「處理中天」的氛圍來說，這個程序就透露出可能只是「應個卯」的過場性質。也因此，儘管即將擔任聽證程序的兩位委員主持人，被質疑任命他們的理由就是「配合處理中天」，但主管機關仍執意認為這2人無須迴避。

今年5月間，有媒體揭露了總統府內部的機密文件，疑似是遭受大陸網軍攻擊竊取的事件，而在該媒體所公布「被竊取」的文件資料中，記載著像是工作報告的紀錄理提到「致達說，3名新任委員中2人偏綠，可以配合處理中天，其中一位比較理想色彩，陳耀祥以後會負責溝通。」其中的「致達」當時是行政院長蘇貞昌辦公室主任，目前已躍升為行政院政務委員的黃致達。至於「偏綠」和「可以配合處理中天」的2人，正是不久前被任命為國家通訊傳播委員會的委員，並將擔任中天案聽證程序主持人的王維菁和林麗雲。

上述的「巧合」及事情發展迄今，已使總統府遭竊取的機密文件內容，猶如提前被揭發的超前部署劇本。直到現在，總統府機密文件到底為何與如何外洩，仍讓人有如墜入五里雲霧中。值得注意的是，「可以配合處理中天」的機密文件既然外洩自總統府，就證明了「處理中天」當也是呈經總統蔡英文的同意，乃為符合蔡英文意志的部署。

NCC的主委、副主委及委員均為政務官，且是由行政院長提名經立法院同意後任命，此在中央政府常態的官制中，屬少數非由總統任命的政務官職務。因此，行政院長事先呈報總統他擬提名的委員人選，理由還說明「偏綠」和「可以處理中天」，就足以說明中天新聞台的換照，已從依法行政扭曲成為「政治處理」的層次。

雖然陳水扁在連任總統後，當時的新聞局也曾關掉了包括東森新聞S台在內共7個電視頻道，但他最近在其臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」中，則對中天新聞台面臨被關台的危機，表達了「台灣不能只有一種聲音，政府可以更迭，但新聞自由是民主價值」等看法。陳水扁此刻公開對此事表達意見，顯然是善意規勸蔡英文，希望她能夠為了維護民主而懸崖勒馬。

事實上，要「可以處理中天」的委員在聽證程序中迴避，豈不枉費了任命他們的初衷？何況，NCC前主委詹婷怡遭蘇貞昌公開「曉以大義」喊話後辭職，「台數科」集團旗下頻道變更為新聞台案在蘇貞昌的震怒下，獲NCC同意的決定又翻盤，在在說明民進黨為了鞏固政權，當會「處理」拒絕迎合其民粹治國的電視台。

（作者為世新大學兼任副教授）