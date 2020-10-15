97歲高齡的季辛吉日前在紐約經濟俱樂部主辦的研討會上表示，希望美中能為兩國關係中出現的威脅「畫紅線」。

季辛吉警告，美中必須為日趨激烈的競爭設立「交戰規則」，否則將可能重現第一次世界大戰前的不確定局勢，甚至為了一點小事而擦槍走火。他說，「我國與中國必須討論，越過什麼樣的界線後他們將不再進一步威脅對方，以及如何定義那個界線。」

這是季辛吉針對中美關係的最新發言。作為中美建交的催生者及中美關係的推動者，季辛吉垂暮之年仍時刻關心兩國關係的變化，不令人意外。有趣而值得關注的是，他的談話也因此相當程度地可以折射出兩國關係的現狀與走勢。

不妨就從川普4年前當選總統以來做個回顧。2016年11月，川普當選之後才幾天，就邀請當時已93高齡的季辛吉到紐約的川普大廈請益國事。兩人深談後，耄耋之年的季辛吉不辭辛勞飛了一趟莫斯科，與普丁做了一番長談。據推測，這是季氏向川普做的戰略建議：聯俄抗中。這樣的戰略思維完全符合季辛吉的戰略邏輯，聯合老三一起對付老二，上世紀1970年代，中國綜合實力是老三，所以聯中對抗當時美國的最大對手蘇聯。半世紀之後，美國的潛在敵人換成了中國，所以聯俄抗中， 十分合理。此一傳聞後來有媒體證之於季氏本人，未見否認，只是避答。美國後來聯俄不成，與國內反俄勢力及情緒強大有關，這無關季辛吉。

川普執政之後，中國崛起勢頭不減，果然對作為老大的美國壓力日增。川普於是在前任歐巴馬的遏華戰略（亞太再平衡）上持續加碼，貿易戰、科技戰相繼開打，香港牌、新疆牌、南海牌、台灣牌輪番出招。這個時候，季辛吉說話了：「中美關係回不去了；中美關係再也回不到以前那個時候了。」很明顯，季氏對中美之終將走向惡鬥，心裡十分清楚。

但形式發展可能出乎季氏意料，川普的招不是不見效果（如新疆牌、香港牌、貿易戰），就是兩敗俱傷（科技戰），這時季氏開始有些惱火了，今年7月，他說如果美國失敗，誰也別想好過，尤其中國。惱火之餘，他似乎感受到美國的危機了。但與此同時，他不失為一個世界格局的戰略家，隱約看到了並說出了：「新冠病毒大流行，將永遠改變世界秩序。」這個被改變的世界秩序，不就是長期以來一貫由美國主導的世界秩序嗎？

這一次，季氏終於有了反思了。他認為美國需要「換一種新的思維方式」來理解當今複雜世界，因為「沒有任何國家可以享受在戰略和經濟上，都不受其他國家威脅的單方面優勢。」他又說，「美國的決策者應該明白，可以確保從純經濟的領域來說沒有任何國家有能力勒索美國。然而，實現這個目標並不意味著，必須要針對及削弱其他國家的任何潛在技術能力。」

看來，季辛吉看到美國執政當局，如一意孤行與中國鬥下去未必能占到上風之外，多少也看到了美國執政者的決策思維及行為的不當之處了。