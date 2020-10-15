蔡英文總統國慶演說格外低調，強調在兩岸關係上不會冒進，並稱維持穩定是兩岸共同利益，是雙方共同責任，只要北京有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意促成有意義的對話。蔡總統的基本立場5年來未曾改變，但北京這次的解讀卻與5年前大不相同。

北京認定蔡政府雖未宣布台獨，卻採取切香腸式漸進策略，逐步實現台獨，加上美中對抗因素，讓大陸對台灣的未來產生憂患意識，因而改採積極反獨促統的策略，可以預期台灣將承受更多壓力。

但兩岸關係暫時不至於崩盤，正如立法院長游錫所說，開戰可能性不高，但這並不表示北京對蔡政府束手無策。近期，大陸軍機頻繁越過海峽中線，台灣也逐步升高對抗姿態，早先以空中巡邏及緊急起飛兵力監控，並實施廣播警告為主，近期開始以防空飛彈追蹤監控，台海上空戰雲密布。飛行員的身心壓力及相關軍備的後勤維修與供給均直線上升。國防部長嚴德發上周指出，今年國軍軍機已出動近3000架次監偵攔截，耗費成本達255億元左右。可以預期，兩岸軍事對抗將是一場長期的軍備競賽與力量消耗戰。

台灣的刀是向美國借的

台海上空進行的不只是消耗戰，北京更是在告訴蔡政府，他也要開始玩切香腸策略，而且會切得更快、更凶。海峽中線並不是條約、協議或是具有國際法拘束力所形成的界線，而是歷史、實力因素加上默契所形成。兩國論與一邊一國風暴期間，大陸曾有意用實力打破默契，但風暴平息後又回復默契狀態。

打破這條默契所形成的界線，未必導致戰爭，因為兩岸都不願開第一槍，但誰也不會退讓，最後由實力決定中線是否存在。馬政府時代兩岸在「九二共識」共同基礎上平等交往，海峽中線受到陸方尊重，如今失去「九二共識」共同基礎，大陸宣稱「不存在海峽中線」，潛台詞就是「實力決定論」。

一般認為是民進黨在玩切香腸遊戲，蔡政府2016年就任後，就開始一截一截切開兩岸關係，2019年後配合美國制中大戰略，切得更快、更無所忌諱，在大陸眼中幾近於把「維持現狀、善意不變」說詞，當成切香腸台獨的護身符。美國高階官員接連訪台、美國駐聯合國大使宣稱將幫助台灣返聯、質量大幅提升的軍購案等，在在觸碰北京紅線。

從頻繁的軍演，一再侵擾海峽中線等軍事動作來看，大陸也開始一點一滴地切起香腸，以反制民進黨的動作。蔡政府高度仰賴與美國的關係，美國一旦放緩制中策略，民進黨過去吃掉的香腸恐怕得加倍奉還，但北京切下來的香腸，卻會緊緊咬在嘴裡，除非主動吐出，否則誰也拿不走。切香腸遊戲比的是誰力氣大、誰的刀利，是硬實力的遊戲，從兩岸經濟與軍事對比相差20倍的鐵錚錚事實來看，蔡英文的香腸刀是向美國借來的，是要還的；大陸的刀卻是自己的，完全操之在自己。

兩岸玩切香腸遊戲，因為雙方都清楚對方的底線，對台灣來說是武統，對北京來說是台獨，只要不觸碰彼此底線，戰爭就暫時不至於爆發。但對台灣而言，一面倒向美國玩起的切香腸遊戲，雖不會打仗，但真不會傷害到台灣安全嗎？即使站在民進黨的立場上來看，玩這個遊戲，最終真能切出台獨的成果嗎？

美國不會觸碰台獨紅線

事實上，近期美國的態度，似乎就給了這兩個問題一個大大的否定。國務卿蓬佩奧重申一中政策；主張美國對台政策要清晰化的美國外交關係協會會長哈斯指出，美國不支持台獨也必須清晰，不能給台灣空白支票，若因台灣宣布獨立而引發兩岸危機，他不認為美國會啟動承諾或協助。1996年台海危機時擔任美國太平洋司令部司令的普里赫近期也透露，當年美國雖然派艦協防，但也透過管道警告台灣不可輕舉妄動，美軍是來阻止事態惡化，不是讓台灣為所欲為的。

即使民進黨自詡有美國支持，可以玩切香腸遊戲，但美國終究不會讓台灣觸碰台獨紅線。當香腸再怎麼切都不可能達成台獨時，以犧牲兩岸穩定和台灣安全為代價的切香腸遊戲，意義何在？值得蔡總統與所有台灣人民深思。