兵役問題成為社會議論焦點，民進黨力捧的政治明星吳怡農提出從社區做起、「在家當兵」的主張，以達到「全民皆兵」的效果。結果此議被退輔會主委馮世寬說成是「渣男」的主張，目的是為了選舉，不足為取，又引發了一片譁然。

渣男通常是指對感情不忠、玩弄女性的男人，馮世寬可能因不太了解渣男的意思而亂用，但吳怡農是不是渣男並非重點，而是他所提的「在家當兵」實在太過違背常識了。

台灣當過兵的人不少，乍聽可以「在家當兵」的點子，恐怕絕大部分人都會為之傻眼。就算還沒當過兵的年輕人，大概也都會懷疑「這樣也行」嗎？如果按照這個邏輯，以後也不需要徵兵或募兵了，乾脆直接都在家當兵好了。那就不需要有常備兵力，通通都靠後備動員了。這也難怪大家會譏諷在家當兵，果然是要用鍵盤作戰、拿掃把禦敵。

對於國軍將延長教召頻次，強化後備動員功能，網路上還流傳一種反諷的說法是「現役的不操，年輕的不招，卻要操退伍的。」吳怡農這時竟還火上加油提出在家當兵的點子，雖然他說只要有共識，技術問題可以再磋商，但在家當兵如何落實有效？率爾提出這種譁眾取寵的點子，不挨罵也難！

全民國防和全民皆兵本來就是不同的概念，在家當兵更是匪夷所思，經不起現實的檢驗，甚至流於語不驚人死不休、自以為是。全民皆兵最標準的範例是以色列，但從憂患意識、尊重軍人、完善軍人福利，到全民以當兵為榮等，台灣根本無法與以色列相提並論。

是不是渣男真的不重要，好男願當兵才是國家之福、全民之幸！