東洋藥品宣布採購千萬劑德國BNT（BioNTech）的COVID-19疫苗，對台灣是大旱望雲霓，但宣布前數日陳時中斬釘截鐵說，排除陸製疫苗；偏偏BNT與上海復星醫藥合作。面對突如其來的問題，疫情中心及東洋第一時間都撇清，股權僅占0.7%不算陸製，且藥廠是和德國簽約。果真如此，阿中何必要求東洋釐清與陸企關係，且示警若是陸企就排除。台灣天天不斷上演荒謬劇，民進黨該好好省思問題出在哪。

復星是大陸最大民企之一，由現任董座郭廣昌1994年和復旦同學創辦，2017年郭以63億美元身家名列富比士華人富豪榜第33位。外商看準大陸廣袤市場，就因開放融合，陸企才不斷壯大成國際級企業。今年3月BNT與復星簽署戰略合作夥伴協議，以BNT首屈一指mRNA技術研發平台，結合大陸監測及近4萬人臨床試驗，由此復星取得港澳台在內亞洲代理權，東洋得以採購全球首支問世的疫苗。

國際互惠就靠緊密合作才能有加乘效應。復星全球併購行動不斷，在多國擁有全資公司，連台灣熟悉的太陽劇團都擁四分之一股權。像復星一樣壯大成國際級企業的陸企比比皆是，如瑞典Volvo汽車多年前已被浙江吉利全資併購，面對如此趨勢，台灣除非鎖國又如何全面排除陸資？

政府應成為企業的幫手而非枷鎖。疫情過後，不少台商外商處境艱難，但靠的是哪個市場已不言自明。近年台灣對陸投資不減反增，對陸出口占總出口43%且一路攀升，尤其中美貿易戰後，台資通訊產品出口竟從23%攀升到53.7%。政府總不能一手端碗吃肉，一手放筷罵娘吧！

東洋沒犯什麼錯，要釐清的是荒謬的政策。