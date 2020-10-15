快評》禁陸貨意義何在 19:052020/10/15 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸義烏商品銷往世界各國。（圖/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普高舉「反中」旗幟，但他的支持者看起來並不拒絕大陸貨。 上一次美國總統選舉，儘管希拉蕊民調一路領先，但大陸義烏接到的川普選舉宣傳品訂單，遠超過希拉蕊方面的數量，「義烏指數」成功預言川普勝局。 今年義烏同樣也接獲大量川普方面的宣傳品訂單，不論能否再次預言選舉結果，但可以肯定的是，川普支持者完全不介意大陸商品。 這樣說起來，川普支持者太不政治正確了，應當向台灣看齊：無論是口罩，還是疫苗，只要是大陸製，就要絕對禁止，就算是多掏錢、多等待，也要徹底「反中」。 #義烏 #川普 #反中 #希拉蕊 #宣傳品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 齊評天下：石齊平》季辛吉終於反思了 20:032020/10/15 名家 中時社論》兩岸切香腸遊戲 誰玩得起 20:272020/10/15 中時社論 陸大打台諜案 劍指台獨港獨 04:102020/10/15 兩岸新聞 快評》渣男的當兵奇想 20:032020/10/15 短評 國民黨：總統府密件漏天機 中天新聞台審照依劇本演 12:252020/10/15 政治 2020美大選》拜登兒遭爆硬碟藏骯髒事 川普緊咬樂翻了 12:542020/10/15 國際 中俄新型軍事聯盟 力抗美國 04:102020/10/15 焦點新聞 科技戰火 延燒記憶體 04:092020/10/15 時論廣場 惠譽警告 美大選若失序 將失去AAA信評 04:092020/10/15 財經要聞 拉婦女票 川普示弱喜歡我好嗎 04:092020/10/15 國際大事 言論熱門新聞 中時社論》兩岸切香腸遊戲 誰玩得起 - 中時社論 - 言論 快評》東洋犯了什麼錯？ - 短評 - 言論 齊評天下：石齊平》季辛吉終於反思了 - 名家 - 言論 快評》渣男的當兵奇想 - 短評 - 言論 中時專欄：洪奇昌》五中全會後兩岸經濟微妙賽局 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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