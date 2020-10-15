美國總統川普高舉「反中」旗幟，但他的支持者看起來並不拒絕大陸貨。

上一次美國總統選舉，儘管希拉蕊民調一路領先，但大陸義烏接到的川普選舉宣傳品訂單，遠超過希拉蕊方面的數量，「義烏指數」成功預言川普勝局。

今年義烏同樣也接獲大量川普方面的宣傳品訂單，不論能否再次預言選舉結果，但可以肯定的是，川普支持者完全不介意大陸商品。

這樣說起來，川普支持者太不政治正確了，應當向台灣看齊：無論是口罩，還是疫苗，只要是大陸製，就要絕對禁止，就算是多掏錢、多等待，也要徹底「反中」。