曾經自評為100分的前國防部長、退輔會主委馮世寬，在立法院一句批評民進黨的新境界基金會副執行長吳怡農是「渣男」的話語，引起社會高度認同。雖然馮旋即在民進黨立委圍剿糾正下改口，但仍強調吳的主張不值得考慮。

吳怡農之所以被抨擊，就是因為他提出一項「在家當兵」的全民皆兵政策，而他是代表執政的民進黨智庫發表此構想，無怪乎各界譁然：「台獨為何硬要拖著全台灣子弟陪葬？」特別是美國已經表明不會為台獨動員兵力投入戰場後，吳怡農還提出這類覺青囈語式的國防建議，也難怪馮世寬都忍不住開罵了！

任何人會對吳怡農有這個質疑都是有所本的。畢竟前國安會祕書長邱義仁針對推動台獨才剛說過：「任何務實的政治人物都知道，台灣有什麼樣的能力，我們有什麼樣的資源，台灣希望和美國維持什麼樣的關係。很明顯任何務實的人，除非瘋了，哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」以邱義仁與蔡英文的密切合作程度，他做出此番發言，長期觀察國際及亞太局勢的人都不難發現，這些話很明顯是民進黨政府正在為鋪陳「後川普時代」的修正路線預埋伏筆。

但這麼有謀略的妙算，在大腦裡都穿慣了綠制服的覺青支持者們，一時間還搞不清楚怎麼回事、從何拗轉。蔡英文總統在國慶演說中已經揭示：「維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益」，姑且不論這是民進黨長期撻伐的「舔共賣台」方向，但蔡的支持者終究得認清，她已經準備甩尾過彎，走回馬英九的老路。

先搞清楚吳怡農究竟在推什麼「在家當兵」？按照他的說法，境外阻敵、灘頭殲敵都失敗後，為了不能讓敵軍輕易拿下台灣，平常就要全民皆兵、男女都受訓，然後配發武器，才能在家當兵進而在必要時刻展開城市巷戰。吳怡農講的也有前例，就是「燃燒的貝魯特」，生靈塗炭、人間煉獄而已。

吳怡農等人以美麗壯闊的戰爭史詩詞藻推波助瀾，要年輕人不怕犧牲，訓練自己能提槍快跑、衝陣殺敵。但如果真有那麼一天，中共侵台發生巷戰時，吳怡農這些綠營覺青和支持台獨的人，真的會持槍上戰場嗎？他們願意現在發出誓言嗎？畢竟實踐是檢驗真理的唯一標準，如果吳怡農肯率先為他的信徒們示範一下，可能會是最好的方式。

馮世寬再怎麼愛當官、再怎麼對民進黨低聲下氣，終究也是帶過兵的軍人。當一位一級上將聽到一位退役下士在研討會上大放厥詞，講著全民皆兵、在家當兵，而脫口罵他渣男，其實還是有其基本良知的。

上個世紀一次大戰後，就有一位退役伍長轉往政界後，大推全民皆兵政策、向外發動戰爭，差點把德國帶向亡國滅種之路，那個人就叫希特勒。吳怡農是不是「別人孩子死不完」的渣男？你懂就好。（作者為資深媒體人）