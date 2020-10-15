開放萊豬美牛在立法院審查已進入白熱化階段，民進黨立委自知民意難擋，只能被迫同意在野黨所提將行政命令由備查改為審查的主張。但是民進黨立委在審查過程儘管持續護航，看似滴水不漏，卻似乎作賊心虛，節節退卻。

觀察立法院9月30日社福及衛環委員會與10月5日教育及文化委員會的會議已露出端倪。這兩場會議主要針對開放瘦肉精美豬進口後，有關校園學童食安措施，包含食材溯源管理、查驗機制及其他因應措施。國民黨與民眾黨立委提出的3項臨時提案遭到否決，包括要求衛福部禁止齡前幼兒之公私立托嬰中心、居家式托育場所使用瘦肉精食材及其加工品，並制訂相關規範；比照開放美牛政策，赴美溯源管理，並強化邊境查驗；要求各級學校膳食禁用瘦肉精肉品外，相關部門制訂管理規範與違反規定之罰則等。隨後國民黨團召開記者會將教育及文化委員會反對提案的民進黨委員一一點名。

這點名舉動，部分民進黨立委擔憂衝擊日後選情，急忙澄清「消毒」，理由包括國民黨提案用詞不當且不願修改，民進黨委員也另通過相關提案之說法自保，更指責國民黨是抹黑栽贓帶風向。仔細對照民進黨的提案，雖然看似相關，但用字遣詞根本打擦邊球，不痛不癢，引發爭議的「美豬美牛」、「瘦肉精」、「萊克多巴胺」、「禁用或零檢出」等關鍵字，統統未見於提案文字中，當然亦無制訂罰則之要求。

根據《立法院議事規則》第9條，臨時提案僅具有要求與建議性質，對行政機關幾乎不具強制力。在野黨立委當然知曉此性質，並藉以試探相關部會的態度，但民進黨卻割雞用牛刀在委員會層層攔阻，防患未然，不僅顯示作賊心虛，也讓黨籍立委為護航而失去自主性。

10月7日民進黨中常委何志偉忍不住在黨內發難，提案要求瘦肉精美豬總量管制，最後在總統表情不悅與同志力阻下無疾而終，但卻更透露出民進黨立委在面對民意抗拒開放美國萊豬壓力下的無奈。

這兩天立法院針對萊豬行政命令繼續進行實質審查，民進黨仍大動作在衛環委員會封殺國民黨的7項提案。儘管奉命封殺，事實上卻仍多所顧忌，不敢明著反對，因此在過程中不斷希望國民黨能夠在提案文字上更為「緩和」。此外，在聯席審查農委會行政命令時，也只能協商同意先召開公聽會再審查，對於快速審查根本無法大聲堅持，這些都再次凸顯與民意對抗的兩難。

開放萊豬美牛對民進黨立委已成「啞巴吃黃連」，越是想斬草除根，封殺在野黨反萊豬的各種提案訴求，反而提供在野黨更多著力的空間，也讓民進黨立委與民選首長面臨更大的民意壓力。行政命令的審查之後，接續還有各項修法與公投檢視，缺乏民意支持與正當性，民進黨在立法院攻防節節退卻，只是必然！（作者為國家政策研究基金會副研究員）