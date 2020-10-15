編按：美國總統選舉投票前，過往迭有「十月驚奇」重大事件並影響選情。近月來由於台灣身處美中兩強博弈交會點之一，屢有涉及台海危機傳聞。鑒此，本報系第10度與中華戰略暨兵棋研究協會合作，邀請饒富政府實務經驗的學者專家，模擬推演當前至美國總統選舉日，我國可能面對之變局與因應對策。

美國總統大選在即，川普競選連任的全美民調數字從未超越民主黨的拜登，以川普總統特異的行事風格，在選戰中是否會利用台海已然緊繃的情勢製造「十月驚奇」，以險中求勝，是近來國內普遍關注的話題。

此外，近兩年來美中強權競爭愈形激烈，華府基於本身利益而多有行政與立法部門的「友台」政策與立法，民進黨政府亦有明顯「親美抗中」的政策方向，台灣民眾對於突破台美非官方雙邊關係之期待從而浮現。

本次推演想定即以上述兩大事態發展做為背景，期望藉由專家之決策模擬，測度台美雙方在政策溝通與危機處理上，有無「期待與現實之間的落差」。

有別於過去紅（中國大陸）、藍（台灣）對抗的設計，此次改由兵推管制組兼任紅組，而請政策專家學者分別扮演美國（藍A組）及台灣（藍B組）國安團隊，並且邀請具有美國政府或政黨工作經驗，通曉中文的真正美籍人士參演美國組，以求提高仿真度，是為本次推演之兩大特色。

我們也將推演時序大膽的壓縮在10月14日推演當天，至10月26日中共中央召開第十九屆五中全會之前，以測試台美雙邊政府在高強度壓力下之決策思維。

本次推演依照時序分為兩個動次：一，台美對話協商：在逐漸緊密之台美關係中，探討台美之政策共識與歧異；二，台海驚奇應變：藉由高張力決策情境，測試台美之合作機遇與限制。

首先，由於美日在東海，美中在台灣周邊海空域軍事偵蒐演訓活動頻繁，區域情勢緊繃，又鑒於台灣的立法院朝野兩黨無異議通過與美國「回復邦交」以及建請美國「協防台灣」的臨時提案後，美國政府反應冷淡，「戰略模糊」政策未明，遂由台灣提議，雙方國安團隊代表在位於夏威夷「印太司令部」總部「史密斯營區」會談。

其次，兵推設計美軍驅逐艦於南海偵巡後北返途中，在距離台灣較近海域，因主機故障，協請台北同意駛往高雄外海暫時停泊，以利美方安排後續拖救作業，從此導入複雜的美中台三方政治緊張與軍事對峙因素。台美雙方國安團隊就此展開視訊會商並協調穩妥處置方式。

由於本次參演兩組專家都展現極為冷靜的思維邏輯，以及對政府決策之認知與經驗，兩組的狀況處置與決策模擬均有高度的仿真效果，不但相當充分地反映出政府實際決策的諸般考量因素，更能掌握台美雙方政府對於議題協商的基本立場，以及危機處理的考量優序，對於探索台美雙邊政策思維的差異，極有助益。

此次兵棋推演以事前先發全部想定，推演時減少分組研商時間，拉長兩組會談協商的時間，並且安排較長時段進行全體人員的即時推演檢討（AAR）。讀者可以在後續7篇專欄中，看見專家們的精彩心得。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）