一個NGO組織，試圖將以巴兩國的青年音樂家聚在一起，並以愛與和平之名演出，看似政治正確的任務，其實藏著許多地雷，危機一觸即發，連經驗老到、享譽國際的指揮都hold不住。電影《交響狂人》細膩訴說這個驚心動魄的故事，並告訴觀眾，化解仇恨從來都不容易，和解須要透過一次又一次的練習才可能達成。

主辦單位以「保時捷等級」的指揮家為號召，果然吸引許多優秀的年輕人前來參加甄選，但地點辦在以色列的台拉維夫，巴勒斯坦人必須通過安檢才能抵達，過程飽受以色列軍人的敵視與威脅，更加深他們對以色列人的成見。

第一次排練，又是一次震撼教育，兩國年輕音樂家水火不容，誰也不服誰，甚至大打出手。直到指揮出現，勉強演奏一段理應充滿詳和之氣的《卡農》，指揮要大家捫心自問，這樣的音樂夠好嗎？你們只是各演各的，不願傾聽別人的聲音，這樣的音樂，如何能感動他人？

於是接下來的數天，指揮決定展開一連串課程。他拉出一條線，將兩國的學生隔開，兩邊的人不准有肢體動作，不能越線，其他什麼都能做，結果這些音樂家開始發洩怨氣，什麼殺人魔、恐怖分子、阿拉伯人不配擁有和平、猶太人滾出去，紛紛出籠都說出口。這樣的結果令指揮大吃一驚，才知兩邊的仇恨竟然這麼深，就連年輕人也不例外。

隔天展開真心話大冒險，巴勒斯坦學員訴說著自己的爺爺如何被猶太人趕出家園，手裡拿著死去母親給的鑰匙，至今仍在等待回家的一天；以色學員則講著自己的家人如何在炸彈攻擊下喪生，以及一天到晚必須活在隨時戰備的陰影底下。

指揮也分享自己的故事，說他的父母都是納粹醫生，戰後忙著逃避審判，最終還是死在逃離的途中，而他雖然活了下來，卻大半輩子都撕不掉「納粹之子」的標籤，他必須透過參加各種紀念場合，發表譴責屠夫的言論，甚至必須詛咒自己的父母，才能洗刷自己的原罪。一輩子天人交戰。

他對兩個敵對陣營的年輕人說，你們都是學音樂的人，但真正的音樂不是表面上的合作，而是要勇於承擔各種風險，你必須設身處地為別人著想，就算幾分鐘也好。說到底，所謂的敵人，也只是互相不了解的一群人，只要願意踏出友善的第一步，合作就有可能，不要再把責任及仇恨丟給下一代了，和解就從你們開始。

這個奇葩樂團，最終並未能完成演出，但透過指揮的不斷努力，總隨排練了幾次連彼此都要落淚的段落。他們開始放下成見，聆聽彼此，透過眼神交流，看見眼中的彼此，不只是音樂家，而是活生生的人。

電影所要傳達的意念簡單有力，和解的確是全球人類共同面臨的大課題，和解雖非一蹴可幾，卻可能透過不斷的練習，拉近彼此的距離。仇視敵人很容易，但尊敬自己的對手，甚至能與之合作，超越顛峰，才可能創造人類更美好的未來。這樣的交響樂，有待全人類逐步排練，努力達成。