無色覺醒》賴岳謙：朝鮮罕見午夜閲兵？全正恩的十月驚奇？(圖/朝中社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第741集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「朝鮮罕見午夜閱兵？金正恩的十月驚奇？」

2020年10月10日適逢朝鮮勞動黨75年黨慶，不同以往，朝鮮當局選擇在午夜凌晨舉行閱兵大典，朝鮮罕見舉措吸引國際各界議論。

有專家揣測朝鮮挑在午夜閱兵，是為避免遭到美國偵測甚至是攻擊。此番說法似乎言過其實，美國正處於總統選戰高潮，不太可能在其敏感時間點，向朝鮮發動攻擊，更何況當天屬於勞動黨慶祝黨慶之際，美國更不可能選在此刻向朝鮮做出打擊。

過去朝鮮閱兵活動都是在白天舉行，而此次朝鮮特別選在凌晨舉辦，確實吸引到外界高度關注，這樣的做法，有助於朝鮮在國際上的訴求宣傳，以目前美國智庫關注度判斷，朝鮮政治策略可謂相當成功。

由於閱兵選在夜間舉行，燈光效果便顯得相當重要，觀察閱兵典禮所呈現出來的情景，武器軍備出場就顯得特別突出，軍容也顯得格外盛大。

這次朝鮮閱兵所展現出的武器裝備格外受到關注，最新研發的新型洲際彈道飛彈（ICBM）、新型潛射彈道飛彈（SLBM）、北極星4A型等戰略武器在閱兵儀式中亮相。

朝鮮閱兵展示軍備武器中，最受到美國和日、韓專家高度討論的，便是新型洲際彈道飛彈（ICBM）。對比朝鮮公開的「火星-15」，新型的洲際彈道飛彈不僅拉長射程，還可運載體積更大的物體，可說是朝鮮目前所有武器中威力最強的，甚至不排除是全球最大的道路移動型飛彈。

更重要的是，新型的洲際彈道飛彈，可搭載多枚核彈頭，對比先前「火星-15」射程約1萬3000公里，新型飛彈射程可能遠超出「火星-15」，能直接對美國本土構成威脅，當然也就引起外界的高度關注。

此外，朝鮮閱兵還公開新型潛射彈道飛彈（SLBM），彈體上印有「北極星-4」的字樣，其直徑比去年朝日本海方向試的「北極星-3」更大，去年試射的「北極星-3」當時試射僅飛行了450公里，但在調整發射角度後，最大射程可達數千公里，有效射程可能涵蓋日本全境，若搭載核彈頭，無疑是增添日本本土防守的壓力。

朝鮮除了新型武器的展示，金正恩在勞動黨慶演說中談到，沒辦法讓朝鮮人民過上好日子而公開道歉，甚至罕見落淚也成為關注點，由此也不難看出朝鮮目前在美國主導的經濟制裁下的經濟窘境。可以推斷，若是美國未來再不解除制裁，金正恩是否不排除會採取更加極端的舉動。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！