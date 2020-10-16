各國編製生產者物價指數（PPI）已有三十餘年，然而我國甫完成試編才不久，預計於明年初才會對外公布，這項物價指數旨在衡量廠商的出廠價格，雖與消費者關係不大，但卻可以反映生產階段的價格變化、有助於經濟成長率的編算準度，同時洞悉台灣在全球的價格競爭力。

談到物價，人們比較熟悉消費者物價指數（CPI），因為這攸關通膨及通縮的認定，也與大家的荷包縮不縮水有關，長期以來多數經濟學教科書也會大篇幅介紹這項明星級指標，以致其他物價指數皆黯然失色。然而，若以一條河流上、中、下游比喻各階段價格，CPI位於下游，生產者物價則處於上、中游，休戚相關，缺一不可。

非僅休戚相關，由於PPI處於上游，當其山雨欲來，位於下游的CPI自不可能平靜無波，具明確的領先、示警作用，可以讓政府未雨綢繆，提前因應以降低衝擊。PPI既然這麼重要，為何外國已編了三十餘年，我們迄今還沒有？

依主計總處的說法，該處不是不想編，而是礙於與PPI雷同的躉售物價指數（WPI）自發布以來，四十年來一直被援引到土地稅法施行細則、平均地權條例施行細則、以及營利事業資產重估價辦法做為估價調整的依據，此外還是基本工資審議的參考，是以WPI無法貿然停編，只好一直編下去，於是PPI取代WPI的規劃也就一延再延，轉眼已過了二十餘年。

對於生產者物價（PPI），主計長朱澤民日前在立法院發表了一些看法，他認為PPI比WPI更適合做為基本工資審議的參考，明年PPI上路之後還是會繼續發布WPI，朱主計長同時還提到希望日後能編製服務業價格指數。對於PPI的延宕與遲到，過去與未來，我們有以下三點建議：

第一、通盤檢討與WPI連動的法規：多年來無法停編躉售物價指數（WPI）是受相關法規的牽絆，主計總處應該盤點所有與WPI連動的法規，一一與之脫鉤，改與PPI或更適合的物價指數連繫。事實上，法規之所以援引物價指數無非是要消除通膨，然而不同資產自應援引不同的價格指數，才能如實反映不同領域的價格變化，也才有意義。主計總處應乘此機會與財政部、內政部等單位就各類法規所援引的物價指數合理性加以檢討，並完成修法的作業程序。

第二、給予兩年緩衝期讓PPI取代WPI：目前大家看到廠商交易價格就會連想到躉售物價（WPI），在明年發布生產者物價（PPI）之後，若讓兩者並存，由於兩者皆是衡量生產階段的物價指數，易生混淆，因此可考慮給予兩年緩衝期讓相關法規裡的物價指數與WPI脫鉤後，即可讓WPI走入歷史，這樣不但有助於統計的明朗化，也可以讓政府為數不多的統計人力做更有效的運用。

第三、PPI應納入服務業價格：我國明年上路的PPI只有統計農工商品的出廠價格，隨著服務業產值愈來愈大，多數國家已把服務業價格納入PPI，也惟有這樣才更能反映一國生產者物價的變化，例如今年8月美國公布的PPI，與去年同月相比，商品跌1.6％，服務漲0.4％，綜合跌0.2％，而韓國公布的8月PPI也跌0.5％，其中製造業跌3.1％，而服務業漲1.5％，從美、韓的例子可以明白，沒有納入服務業的PPI，非僅難以呈現生產者價格的全貌，也難以和國際接軌。

或者有人會問，前述這兩類物價指數既然都是衡量廠商出廠價格，到底差別在哪裡，略而言之，PPI只估算國內生產者（domestic producers）的出廠價格，而WPI是反映批發價格，因此除了生產者之外，進口商、復出口業者及貿易商的報價都在WPI的調查之列。雖然兩者都反映廠商交易行情，但本質上仍有差異，樣本亦有不同，依主計總處試編的結果看來，兩者漲幅確有出入，就反映國內生產者的處境而言，PPI自然更接近事實，而就政府施政參考而言，PPI也是更好的選擇。

平心而論，PPI之所以遲到二十餘年，根本原因正是統計部門的位階太低，每遇法規調適問題，毫無權力召開跨部會協調，最後只能委曲求全，以致法規裡區區幾個條文就足以讓該編的指數編不出來，該退場的指數持續存在，寒來暑往，竟已二十餘載，如此效率令人驚駭，尤有甚者，這恐怕也只是冰山一角而已。

如今我國最高統計單位是行政院主計總處之下的綜合統計處、國勢普查處，以其位階自然是「人微言輕」，若不提升其位階，只怕明年通盤檢討與物價有關法規又要遇阻，而服務業價格指數的納編也將遙遙無期。

我們認為，解決之道還在於提高統計部門在內閣的地位，隨著政府近日啟動組織再造，也許應該考慮在行政院底下設立「國家統計總署」，使統計總署與中央各部會平行，如此許多問題自然可迎刃而解，類似PPI遲到的問題，相信也就不會再發生了。

(工商時報)