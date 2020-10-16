即將投票的美國總統大選，其實是一場「愛川普vs.恨川普」的對決，看最後是哪一群人勝出，拜登的面貌相對平淡模糊，不過也沒辦法，能和川普搶戲的人還沒有出生。

德國人在戰後深切反省，為什麼自己竟然能做出聽命希特勒並屠殺猶太人的事來，這番靈魂探索（soul searching）美國人也該做一做，免得日後孫兒問當年怎麼會選川普這種人當總統時答不出來。但美國人不一定會如此重度自省，因為這會碰觸到很多不愉快的東西，至少陷在眼前的愛憎狂熱時不會。

不只陷在對川普的狂熱愛恨裡，在外人看來，美國這個號稱世界第一等的國家，有些事情卻像是自己把自己掐進了泥坑，最近一個讓台灣人瞠目結舌的例子是口罩，這麼好的東西，美國竟然有人為了反對它而上街示威。在台灣人看來，簡直是害人害己，而一直淡化疫情、拒戴口罩、確診後趴趴走的川普，根本是在草菅人命。當然，川普是為了選舉，但他的操作之所以能鼓動風潮，和美國的集體性格有關。

性格決定命運，一個國家的集體性格也會造就其命運。美國雖向來被視為自由的標竿，民主的最佳典範，但美國的集體性格，自從當年反抗英國殖民政府開始，就有非常濃厚的個人主義特質，主張自己的人生自己顧，討厭政府權力過大或過度插手民眾生活。反對戴口罩者認為自己的臉只有自己能管，政府無權強制人民戴口罩，而川普把戴口罩政治化，和疫情一起抹黑成民主黨的陰謀，於是一個單純的科學問題成了政治工具，21萬死亡者中，不知道多少要算到川普頭上。

美國強烈的個人主義，還體現在健保上，認為自己的健康自己顧，自己的保險自己買，因此美國是先進國家中唯一沒有全民健保的，這個市場被幾家大保險公司瓜分，民眾付的保費又貴又保不完整。歐巴馬推歐記健保時，中產階級反彈非常大，因為有錢人不怕多繳，老人和窮人本就有Medicare和Medicaid的幫忙，倒是收入中段的大部分人口保費大漲。如果美國能一開始就走英國的全民健保制，也不至於現在醫保沉痾一片，根本無法打掉重練。

另一個更鮮明的個人主義，就是槍枝了。從持槍在西部開疆闢土自己的家園自己顧開始，美國人就認為槍枝等同於合憲的自衛權，事實上憲法第二條也予以列明。但槍枝氾濫卻導致美國全球第一多的槍下亡魂，瘋狂分子用槍枝濫殺無辜的事件屢屢出現，雖然許多州已加強管制殺傷力強大的槍枝，但支持擁槍者的數量及政治影響力都很強，例如全美步槍協會就是一個歷史悠久又勢力龐大的團體，而且是共和黨及川普的重要金主。

所以，川普嘲笑口罩、反對歐記健保、支持擁槍，這些讓美國繼續陷在泥坑裡的行為，在選票上是有市場的，因為與美國性格中向來的個人主義相符，只是這些個人主義的走向卻可能集體損害了每個人的利益。

川普防疫糟到自己也染了疫，有人因此確信川普篤定敗選，但這還要看幾個搖擺州的選舉人票他能拿多少。美國總統其實是間接選舉，由選票決定每州選舉人團，再計算選舉人團來產生總統，就算輸了人口多的大州，只要多險勝幾個人口少的州，就能贏得勝選。上次川普輸了希拉蕊260萬普選票，卻靠著選舉人團票數當選，這要是在台灣八成得暴動了。雖然難說川普是輸是贏，但美國社會的撕裂對立，卻絕對還會持續震盪。