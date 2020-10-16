川普訪台及美台復交的想定

嚴震生

這次《中國時報》與中華戰略暨兵棋研究協會舉辦的兵棋推演，時間距離美國總統大選僅3周而已。由於這一段時間台灣海峽水域及台灣附近領空都不平靜，美中較勁的意味濃厚，而各種有關台灣可能成為美國大選重要議題的報導，也充斥傳媒市場，因此在這個時間點舉辦一場兵推，就可能出現的想定（scenario）做出回應，不僅是一項專業的操練，也有助於實際的政策回應和安全預備。

在舉辦這次兵棋推演之前，日本的八卦報《夕刊富士》驚爆美國白宮為了反制中國大陸對台灣的軍事施壓，考慮讓川普總統在選前閃電訪問台灣，並給予台北外交承認，我們也因此將此納入其中的想定。在個人長期對美國政治的研究中，認識到美國人在大選中最關心的大多是經濟議題，而外交議題絕對不是優先順序的前面項目，更何況是台灣。不過，在台灣的媒體和訪談中，經常自我膨脹，認為我們會是美國大選的一項重要議題，並且就此提問，讓我感到相當無奈。當日本的八卦報也來湊熱鬧、引起台灣媒體關注，成為這次兵棋推演的想定之一時，我想趁此機會說明，我們實在是想太多了。

有關川普訪問台灣的想定方面，如果龐佩歐國務卿在訪問日本、參加印太戰略四方的外長會議前後，都沒有來台灣訪問，我們怎麼可能會相信川普會在選前3周突然造訪台北？首先，川普目前選情落後，特別在關鍵的搖擺州都不看好，而之前又因得了新冠病毒無法參與政治活動近10天，影響了他最能夠爭取選票的造勢動員。在時間如此寶貴的情況下，10月22日他還要出席最後一場總統候選人電視辯論，怎麼可能有「美國時間」來台灣訪問，更何況來台北一趟除了要抽出至少3天外，還得有許多前置作業，絕對不是我們一些自由行的旅客心血來潮，隨手抓一兩件衣服，就可以到鄰近的日本遊玩能夠相比。

此外，若是川普真要來台灣，美國媒體難道不會對台灣新冠疫情的防治表現做深度的報導？台灣鄰近中國大陸的地理位置和兩岸人員往訪的頻繁，僅有535個案例，死亡7人。美國人口是台灣的14倍，若是按照台灣的數據，美國應當僅有不到7500染疫，而不是現在近802萬人染疫，死亡人數應當不到百人，而不是目前近22萬人。川普若是來台灣訪問，僅會暴露他防疫不力的壞表現，相信他沒有理由要來承受這個對比下的負面效應。

最後，亞裔人口占美國總比例不到6%，其中仇中反中者最多5%，而他們又集中在東西兩岸的加州與紐約兩個民主黨占絕對優勢的藍州，川普就算爭取到其中的一部分選票，也不可能改變選舉的結果。在許多選情緊繃的搖擺州，亞裔或是台僑不僅人數有限，也難判定他們的投票意向。目前美國亞裔有近7成是支持民主黨，不是川普的基本盤。如果目前川普的選戰策略是要爭取沒有大學教育的男性白人及郊區女性選民的支持，突然造訪台灣除了占據了他有限的寶貴時間外，很難獲得更多的選票挹注。

至於美台是否可能復交，這個時間來看更是天方夜譚。美國早在1955年就與大陸在瑞士日內瓦有接觸，並於1958年起成為固定的華沙會談。隨後1971年季辛吉秘訪北京、次年尼克森訪問中國與周恩來發表《上海公報》、兩國互設聯絡辦事處、到1979年雙方關係正常化，前後時間達1/4個世紀。美國若要和中華民國復交，或許不需要20多年的談判，但是它該如何處理與中華人民共和國的關係，難道僅是川普一個人可以決定的嗎？我們當然可以不切實際地做這個想定，但也要務實地看待可能發生的機率。

除了川普訪台與美台復交這兩個來自日本八卦媒體的想定外，其他主辦單位所提出想定發生的可能性都很高，參與者腦力激盪後的討論，絕對值得政府國安相關官員參考借鏡。

（作者為政治大學政治系兼任教授）