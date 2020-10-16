《聯合報》今天社論提醒「蔡政府不要做出羞辱鄭南榕的事」。(黃福其攝)

民進黨政府悄悄完成消滅中天電視台的準備工作，黨中央、行政院好整以暇，靜待NCC虎頭鍘刀下，中天電視頭落。未料中天電視強烈反彈，藍營紛紛表態力挺，難能可貴的是《蘋果日報》及《聯合報》兩家報社，16日不約而同發表社論，從新聞自由角度反對NCC關閉新聞台，尤其《蘋果》社論更具指標性意義。

近年因內外環境與傳播工具的改變，台灣社會走向分裂，形成兩個同溫層，不同意見者只願意相互取暖，卻拒絕接受對方的資訊與觀點，大眾媒體也涇渭分明，旺中媒體集團與《蘋果日報》正是台灣輿論市場的兩個極端。

台灣社會一般把《中國時報》定位為「親中媒體」、《蘋果日報》為「反中媒體」，兩家媒體不但在自我認同與政黨偏好上大異其趣，在處理大陸新聞、兩岸新聞、美台關係新聞、香港政治新聞時，也往往站在兩個極端針鋒相對。

台灣解除戒嚴後所形成的兩岸關係結構已在2014年太陽花運動時徹底顛覆，6年來台灣內部分裂更尖銳，兩岸關係更是兵凶戰危，試想，一個分裂的台灣如何應對強大的外部壓力。藍營即使萎縮，仍有25%的忠誠支持者，失去25%的力量，甚至他們可能站到對立面，民進黨又如何捍衛台灣？

《聯合》與《蘋果》不約而同發表社論支持新聞自由、反對政治打壓言論，這是一次指標性事件，代表台灣社會在立場之餘，仍有民主自由與專業上很大的共識。誠如《蘋果》社論所指出，如果今天綠營執政允許關閉藍營媒體，未來藍營執政關閉綠營媒體，綠營又有什麼立場反對。

作為媒體一分子，《聯合》與《蘋果》，尤其《蘋果》仗義執言，讓人感佩。媒體各有政治立場與經營利益，但新聞自由與專業原則是媒體人堅定的共識與承諾，也是共同的驕傲。同業的鞭策與鼓舞，將長在我心。

也提醒蔡政府，打壓媒體是全民公敵，團結台灣不是沒有方法。