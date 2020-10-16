中天新聞台審查換照案引發社會關注，尤其在傳出所謂「中天關定了」的說法後，更是鬧得沸沸揚揚，爭議彌天。就在10月16日，同一天《蘋果日報》與《聯合報》不約而同分別以〈勿忘新聞自由是台灣的驕傲〉、〈蔡政府不要做出羞辱鄭南榕的事〉為題的兩篇社論，對蔡政府和NCC提出嚴正的諍言。四大報中，目前已有三報對本案明確表態，這顯示台灣社會超越黨派的人心未死，理性中道的聲音仍然清明強勁，更凸顯本案對維護新聞言論自由的重要性。

與中天及其所屬旺中媒體集團立場大相逕庭的《蘋果》在其社論中強調：「新聞與言論自由是台灣人民最驕傲的台灣價值，…當社會今日坐視特定人失去言論自由，明日就會有更多人受害，最終就是所有人都受害。」這正說明了，有識者警惕到本案的影響絕不只在中天的個案上，而會延伸到後續掌權者對所有媒體與言論的掌控，今天他可以任意宰制所謂的藍媒、紅媒，明天只要不聽話，管你是綠媒、青媒也照殺不誤！

干預媒體自由警總復辟

可笑又可怕的是，民進黨自創黨以來口誦如符咒、奉為「言論自由之神」的鄭南榕，如今在該黨執政享盡權與利的快感後，早已被刻意略過，甚至是棄如敝屣，更別提曾為民進黨首先打下江山的陳水扁，到現在還拿著與鄭南榕的合照殷殷勸誡了。眼前殘酷的現實是，原來言論自由是民進黨獨享的特權，只有當自己在野被打壓時才能爭取，等到自己執政時就換了嘴臉、另當別論。

台灣解嚴33年、21世紀更已過了20年，實在難以想像現在還會有一個民主國家，竟然會甘冒大不韙、無感於國際罵名地想去撤除一家新聞頻道！經過這麼多年對新聞開放與言論自由的維護，又經歷三次政黨輪替，中華民國在國際社會上的民主化表現有目共睹，更是全民應共同珍惜的成果。但如今NCC卻以行政干預手段戕害媒體言論自由，無異是警總時代的復辟，試問民進黨政府即使有權讓台灣的形象「倒退嚕」，台灣人民也要因此縱容忍受，把這麼多年共同打拚出的民主成果跟著陪葬嗎？

蔡政府表示中天審照是NCC「獨立」行使職權，沒有預設立場，但民進黨祕書長林錫耀一番「中天新聞台表現如何，上街民眾自有公評」的辯駁，反而自曝馬腳。按照他的邏輯，走上街頭的群眾就可以決定特定新聞台的評價與生死，NCC豈不成了街頭群眾的傀儡？那還需要NCC這樣號稱「專業」的機關何用？而待在家裡沒有動作的2000多萬人又該決定哪家電視台的去留？

退一步來看，收視率不是應該比特定群眾更準確的標準嗎？之前中天收視率頻頻奪冠時的民意難道不也該重視嗎？再依此標準，之前韓國瑜的造勢活動動輒超過民進黨的人數，顯然社會對民進黨「也有一定看法」，民進黨是否也該知趣下台呢？再退一步來看，民粹好惡無常，而且容易受特定政治因素操作利用，領導人盱衡大局應有更上位的思考與堅持，怎可執政還像選舉，隨著非理性的民粹而越陷越深？

尤有甚者，跋扈的蘇貞昌2019年上任閣揆之初，就開始布局讓獨立機關NCC成為民進黨附隨組織，先針對假新聞痛批NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，罵走不夠配合的詹婷怡主委，任命技術官僚背景的陳耀祥繼任。接著因新主委對黨內派系關係沒搞清楚狀況，在NCC多年未發出新聞台執照的情況下，1個月內就火速通過台數科新聞台案，蘇揆立刻打臉陳耀祥讓他收回成命，從此NCC伏首聽命。兩位在總統府外洩密件中表明是為「處理」中天而任命的NCC委員，果然不避嫌將主持中天審照聽證會，凡此種種斑斑可考，蘇貞昌手段如此拙劣粗暴，NCC又有何立場奢談公正！

新聞台十之八九已綠化

NCC企圖用危害「國家安全」之名將中天扣上大紅帽，但訴求兩岸和平、亞太區域穩定，正面報導大陸新聞增進兩岸融合，與危言聳聽、操弄民粹，製造兩岸緊張對立的綠媒相較，何者才是危害國家安全與社會安寧？廣電媒體的報導評論如有危害國安者，自可依法移送審理，豈能如極權專制國家般，以主政者的好惡感覺，不待證據，單憑感覺聲討、輿論定罪？

台灣的電視新聞台十之八九都已綠化，這些電視台不去監督掌握巨大權力的執政者，反而每天在檢討、嘲諷在野黨，現在NCC還要全面綠得出汁，難怪有識者看不下去，必須奮起講出真話了！