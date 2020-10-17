今年初以來，受到新冠病毒疫情肆虐，以及美中兩強（G2）對立衝突節節升高的雙重影響下，全球各主要國家的經濟表現出現不同程度的下滑。相較之下，台灣的各項經濟指標數據仍能保持正向成長，贏得各國的刮目相看。其中的關鍵，與疫情的有效管控固然有關。同時以台積電、聯電等為首的半導體產業，以其領先全球的半導體先進製程，成為陷入斷鏈風險的各資通訊品牌業者爭相儲購的對象，間接也就促成台灣今年來的GDP仍能維持正向成長的關鍵因素。

雖然半導體產業的先進製程，在當前的特殊情況下，儼然扮演「護國神山」的重要角色。但目前位居領先地位的台灣半導體產業，其實本已面臨美日韓的強勢挑戰，以及產品快速變化的考驗。再加上華為、中芯等中國指標性半導體、資通訊業者，遭到美國的強力打壓、框限，除了轉向台灣採購之外，為了因應大陸國家主席習近平於近期「南巡」深圳時所倡無論企業發展、產業升級或經濟高品質發展，都要靠自主創新的「諭旨」，迨可預見接下來大陸相關業者必然會加強高薪挖角的力道，從而也將加劇台灣出現半導體產業人才荒的嚴峻挑戰。

為了確保台灣半導體先進製程能夠繼續保有領先全球的相對優勢，經過行政團隊的盤點，粗估到2030年，台灣的資通訊數位人才需求將超過10萬人，而以具備跨領域能力的資通訊數位人才、經理人及高階人才為主要需求。

面對此一人才需求缺口，我們欣見蘇內閣的各相關部會都紛紛做出回應。包括科技部在已經提出並經行政院核定的「重點產業高階人才培訓計畫」，預計在五年中投入15.46億元，以加強半導體研發技術人才的培育與儲訓。並促成產學合作，設立3～5所半導體研發中心，投入半導體前瞻技術研究，期待能收「以學引產」的正向效應。

在半導體人才的培訓上，教育部自然也不能缺席。雖然步調慢了半拍，教育部表示也正在擬訂「高等教育沙盒創新條例」，將從教育體系下手。擬議委託台清交成等尖端國立大學開辦半導體學院，由政府和企業共同出資，每年投入8億元，以孵育未來十年具碩博士學位的半導體科技尖兵。

除了教育部和科技部等人才培育主責部會之外，直接承擔資通訊經濟競爭力的經濟部則表示，明年起經濟部將推動「數位與特殊技術人才發展計畫」，預計在五年之內投入15.46億元（編者註：與科技部的預算相同），協助製造及其技術服務業培育至少2.1萬專業人才，以提升數位管理或技術能力，並為半導體及智慧物聯網（AIOT）產業人才布局。

除此之外，負責跨部會溝通、整合的國發會，雖然不像前三個部會，都已分別提出具體的培訓計畫、創新條例或發展計畫。龔明鑫主委則透露，考慮高端數位專業人才的培育可能緩不濟急，因此除了培養國內在地及招攬國際人才之外，未來利用網際網路進行國際串聯尋找人才，以補台灣數位人才將嚴重不足的痛點，也將列入攬才策略的新思考方向。

檢視截至目前為止，內閣三部一會所回應的資通訊人才培育延攬對策，科技部所提出的「培訓計畫」無疑最為具體明確。經濟部擬推動的「發展計畫」，強調將串聯產學研共育實務型研發人才，則是一個值得期待的新模式。而教育部的「創新條例」，還在研擬階段，繁鎖的行政流程，以及在既有的國立大學組織架構下，要開辦一個全新的「半導體學院」，何時能夠順利啟動，以及是否真能跨越既有的學研落差與產學落差的天塹，無疑又是一個待印證的新考驗。

至於國發會，雖然尚未能提出具體的計畫或條例，但能夠打破傳統人才培育延攬的慣性思維模式，提出不妨考慮利用便利的網際網路，以收得運用其他國家人才之效。對此一構想，龔明鑫主委雖坦言乃是參採日本樂天集團採跨國攬才模式組成5G團隊的模式，但如果真能在台灣落實，的確可以化解人才缺失、自我培育緩不濟急的落差。

不過，一旦這種模式被廣泛採用，台灣固然有可能因而在其他國家延攬資通訊數位專才以補本身不足。但同時也要防範台灣既有的資通訊專才，是否也會成為其他國家及跨國企業延攬的標的。則最後到底是會出現楚才晉用，抑或是晉才楚用的後果，可能同樣值得正視深思。以免一心求勝，卻得不償失了！

(工商時報)