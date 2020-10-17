兩岸關係之所以動蕩不安，外部勢力上下其手，從中漁利乃重要肇因。繼美國不斷加碼「台灣牌」後，印度一些人近來也躍躍欲試，意圖「以台制中」。對於台印關係升溫，民進黨當局亦沾沾自喜，視為下一個外交突破口。不過，當前台海局勢劍拔弩張，各方勢力都應當知所進退。在台印關係中，台灣莫對印度一廂情願。

台印關係素來寡淡，但自莫迪政府「東進」政策和蔡英文政府「新南向」政策先後出台以來，雙方似乎突然擦出了些許火花。近年來台印簽署了《推動產業合作諒解備忘錄》、《雙邊投資協定》等多項合作文件。雙邊貿易和投資額節節攀升，目前台商在印投資超過23億美元。旅遊、留學等人員往來也日益頻繁。在敏感的外交領域，2017年民進黨籍立委管碧玲曾率團訪印，得到莫迪的印度人民黨高層的接待，「議會外交」風生水起。

對民進黨當局而言，印度是台灣亟待開拓的新興市場。印度不僅經濟增長迅猛，而且即將超越中國大陸，成為世界人口第一大國。相比大陸飽受老齡化的困擾，印度仍在持續釋放人口紅利，市場潛力巨大，有利於台灣擺脫對大陸市場的所謂過度依賴。新南向政策的主要操盤手黃志芳甚至斷言，「印度市場絕對夠大，絕對夠台灣產業未來20年的發展」。此外，印度也是民進黨拓展國際空間的潛在對象。黃志芳對此直言，「印度崛起台灣不能錯過的原因之一是，印度對中國反感，對台灣友善。」無怪乎吳釗燮早在總統府祕書長任上時就強調印度是台灣推動新南向政策的重點國家，並且是「重點中的重點」。

對印度來說，儘管台灣不是「東進」的重點，但並不意味著台灣就是一個可有可無的角色。一方面，台灣是印度可以爭取的新興投資來源地。印度在資通訊科技、醫藥產業、汽車零元件、機械、鋼鐵、電子、建築、工程與金融服務等領域的投資前景被不少台灣企業所看好。另一方面，台灣也是印度牽制中國大陸的潛在夥伴。台灣學者陳牧民曾披露一位印度人民黨籍國會議員親口告訴過他，「只要中國持續威脅到印度的生存，台灣就可以成為印度的天然盟友」。

然而，台印關係要想再上一層樓，談何容易。雖然民進黨將印度作為新南向的主攻方向，一些台灣企業也對投資印度興致勃勃，但印度糟糕的營商環境還是令許多台商望而卻步。如果再考慮到台商在同文同種的大陸市場深耕多年，擁有完整的產業鏈等因素，蔡政府借開拓印度市場以大幅分散對大陸市場依賴的企圖很難實現。

更重要的是，即使今年以來中印關係持續緊繃，印度一些媒體、智庫學者、前官員等與民進黨當局一唱一和，但莫迪政府對吳釗燮有關台印合作抗中的最新鼓動沒有作出任何正面回應。事實上，無論中印關係向好向壞，新德里都深知台灣是北京的底線，不是誰都可以打「台灣牌」的。哪怕1962年中印開戰，關係跌停，新德里的「一中」政策也沒有動搖。

顯然，印度媒體專訪吳釗燮、當地電視台播出友台專題節目、印度戰略界人士頻繁發表挺台反中言論等，更多是民進黨當局公關的產物，並不代表印度政府對華政策全面轉向。民進黨想抱印度這條新的大腿看來是一廂情願了。