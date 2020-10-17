蔡英文總統多次宣示「全力、全方位投入供應鏈重組」，用白話文講就是要推動「遠中親美」供應鏈政策，這是對台灣過去30年經濟發展軌跡與兩岸關係未來的顛覆性改變，必須非常謹慎。稍微留意近期經濟數據的變化，就可發現大陸經濟已回到成長正軌，美國經濟卻仍處於衰退中，雖然只是短期的數據變化，難以斷言長期趨勢。但無論如何，蔡政府對中美之間經濟實力的消長，宜有客觀的認識與評估，避免作出一廂情願的錯誤決策。

大陸經濟受新冠疫情衝擊，首季衰退6.8%，但疫情獲控、復工率回到正軌後，第2季就回到3.2%的正成長，下半年預估成長率可達5～6%，全年維持2～3%的正成長，明年則預估可有5%以上的成長率。相較之下，美國今年第二季經濟成長較去年同期衰退9%，第三季預估還是無法回到正成長，全年預估衰退在4%以上。IMF對中國的預測更樂觀，認為明年可望重回8%，與美國的經濟規模差距將縮小至25%。

疫後大陸成長美國衰退

對習慣唱衰大陸經濟的人來說，大陸統計數字不可信；但金融市場不只相信而且還大舉投資，希望分享難得的經濟成長果實。日前大陸股市市值突破10兆美元，超越2015年高點，人民幣匯率在強韌經濟支撐下走強，上周人民銀行取消5年前為阻止貶值而頒布的《關於加強遠期售匯宏觀審慎管理的通知》，顯示人行對幣值與經濟前景的信心，「對照組」則是美元的貶值走弱與對美國經濟的悲觀情緒。

全美企業經濟協會訪問52名經濟學家的調查顯示，他們對今年第4季和明年的成長預期不如6月調查時樂觀，疫情捲土重來及國會尚未提供額外財政支援，皆為美國經濟面臨的主要風險，此外，疫情期間流失的工作機會中，大約有1到2成不會再回復。

提出中美兩強陷入「修昔底德陷阱」警訊而聞名的哈佛大學學者艾利森，發表〈經濟成功夯實中國地緣政治底氣〉文章，指「世界經濟正在萎縮，各主要國家經濟規模都將縮小，唯中國例外」，「當我們看到第二次巨大經濟分化時，應可預期對地緣政治的深遠影響。」著名避險基金橋水創辦人達利歐日前一場對談中直言，中國已在一連串事務中取得領先美國的優勢，「就多項發展來看，時間在中國那邊而不在美國這邊。」

疫情後大陸經濟維持正成長而美國衰退，代表中美經濟規模差距將進一步拉近。類似情況當不陌生：2008年發生金融海嘯，歐美全部步入衰退，大陸則維持持續成長，結果一定程度改變全球地緣政治格局，依照艾利森的說法是危機後「中國崛起為重要的地緣政治力量，積極推廣其價值觀，同時推進其利益」；這次疫情同樣出現中美經濟規模的消長，這也讓艾利森說「在美國和歐洲艱難遏制新冠疫情、恢復經濟增長並管控內部政治分歧之際，世人可以預期，一個更有底氣的中國將在世界舞台上變得益發具有挑戰性。」

回到台灣經濟利益的角度看，不必有太多經濟學底子的人都知道，生意對象以擴張中經濟體為佳，衰退的地方生意必定較難。台美經濟關係深厚，美國是台灣出口主要市場與高科技技術來源，大陸經濟恢復正成長、美國仍萎縮時，台灣無須「捨美就中」，但大舉「捨中就美」就顯得愚蠢而荒謬了。

錯誤決策斷送台灣經濟

有些「財經網紅」在網上宣揚台灣經濟表現突出，即將迎來20年「最佳契機」等說法，儼然大陸經濟沉淪、台灣經濟要起飛狀，卻未看到台灣經濟的好，是大陸經濟率先恢復所帶動。經濟數據其實已反映，台灣對大陸的出口依賴度飆到46%，再創歷史高點，出口是台灣經濟命脈，對大陸出口又是以「投資帶動出口」，蔡政府卻規畫斬斷兩岸供應鏈，重組台美供應鏈之夢，豈不謬哉？

蔡政府執政4年多來，透過各種媒體收買、網軍操作，反中成為主流意識，但其資訊片面又扭曲，似乎大陸經濟沉淪已成定局、全球反中更是主流，卻不談大陸經濟的快速復甦，及川普治下的美國在各國的信任度、好感度大幅下降的事實。台灣成為英國YouGov調查15個國家中最支持川普的國家就不令人意外。不過，政治、外交可以高來高去，經濟政策一定要以現實世界為基礎，蔡政府萬勿忽視中美經濟的消長態勢，作出錯誤決策，斷送台灣經濟與產業前景。