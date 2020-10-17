一名在大陸昆山任職的台籍員工日前返台，掀起一場新冠肺炎陰陽怪氣、陰晴不定的兩岸政治角力。新冠疫情爆發以來，不僅台灣，在許多國家科學都淪為政治人物互別苗頭、互耍心機、互噴口水的犧牲品。

先是中央疫情指揮中心公布該職員入境時採檢陽性，後又改口陰性；對岸立刻咬定台灣搞烏龍，台灣3度採檢，指揮中心發言人莊人祥宣布時說：「再採檢很不幸也是陰性」，並仍然列入確診病例。

回顧台灣兩個多月來已經出現數十件輸出案例，公衛專家再三諄諄提醒嚴防國內無症狀感染者，以及小心社區感染風險，但是中央指揮中心往往以質疑他國檢測標準，或檢測方式不同為理由，含糊帶過，堅決不承認台灣有任何新冠輸出，也未持續警告民眾萬一疫情再起，應如何超前部署。

政府官員顧面子，陰陰陽陽莫測高深，民眾無從得知真相，只能相信他們的「掛保證」，漸漸放鬆了防護。有一張曬在朋友圈的照片讓我冒冷汗─雙十前夕大群人聚集在新開幕的北部流行音樂中心，扶老攜幼，非常歡樂，怎麼知道他們都很歡樂呢？因為幾乎都沒有戴口罩！

讓人不解的是，現今舉世為何都在「反科學」，科學證明秋冬是新冠病毒好發季節，而這一周來，包括印度、美國（單日增加近8萬例）及歐洲都有病例迅猛增加的趨勢，大陸青島也在長期零個案之後再度出現確診病例。如果美國川普總統陽性住院3天就可以奇蹟式復原，連白宮醫生都為他背書已經不具有傳染力，那麼請問為何現在大陸仍在集中隔離14天，台灣仍要居家隔離14天？因為科學告訴我們潛伏期平均14天。

政治應該服膺科學，台灣人到大陸測出陽性都不算，但從大陸回台灣連續測出兩次陰性還是被列入確診病例，這叫什麼科學？

美國總統大選迫在眉睫，為了爭取選票，已經確診陽性的候選人，罔顧21萬多人民死亡事實，還在各地趴趴走，傳達新冠病毒沒關係，得病也不會怎麼樣的訊息，看到群眾集會的照片，同樣為他們冒冷汗，因為幾乎都沒有戴口罩。

檢測方式或許不同，陰陰陽陽的結果也許不罕見，但是政府不能反科學，防疫的態度不能陰陽怪氣兩套標準，甚至用「外交泡泡、藝文泡泡」當藉口，好幾套標準。

天氣漸冷，呼籲大家，政府官員的話聽一半就好，相信科學最可靠。添加衣物的同時，還是戴上口罩，不要去擁擠的地方湊熱鬧，耐過這個冬天，才能享受明年春暖花開，期許到時有疫苗可以打。

（作者為人間福報前社長）