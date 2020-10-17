一架MQ-9「死神」無人機，在新墨西哥州坎農空軍基地(Cannon Air Force Base)的資料照。（美國空軍）

近日兩則新聞，值得對照討論。第一則。國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年1到9月，兩岸貿易金額達到1853.8億美元，較去年同期增長12.4%。其中，大陸對台灣出口430.5億美元，較去年同期上升8.2%；大陸自台灣進口1423.3億美元，更比去年同期成長13.7%。按此計算，今年前三季，台灣對大陸的貿易順差高達992.8億美元，全年的貿易順差應超過千億美元。朱鳳蓮說，單單9月，台灣對大陸出口，占了台灣出口總額比重達40.6%。

第二則。路透連著兩天報導，美國白宮已非正式通知國會將出售3項先進武器給台灣，此外，白宮已將另兩項對台軍售項目死神無人機（MQ─9）與岸置魚叉反艦飛彈（CDCM）非正式通知國會，其中魚叉飛彈約有100枚，預計花費20億美元。路透引述多個消息來源，指目前已知正式通知國會的軍售案包括5項武器，總金額將達為50億美元。

兩岸貿易，台灣享有巨額順差，9月單月對陸出口占了出口總額的40.6%。中外歷史上，有哪兩個敵對國家或政權，有這樣的貿易表現？又有那一個享有巨額貿易順差的經濟體會視另一個經濟體如寇讎？川普成天辱罵攻擊中國大陸，主因是中美貿易，中國享有順差，美國承受巨額逆差，如果情勢倒轉，川普肯定掂掂吃三碗，怎會破口大罵。

台灣對大陸依賴越來越深，領導階層卻對大陸的貿易競爭對手卑躬屈膝，耗費鉅資購買美製的武器軍備，以茲對抗中國大陸，不惜犧牲人民健康，也要進口含有萊克多巴胺的美國豬。支持執政黨的徒眾，一面嚷著脫中反中，一面嚷著充實後備兵力，全民皆兵，還不忘呼籲陸方千萬不要中止兩岸經濟合作框架協議。

換位思考。假如你是北京當局，眼見著台灣大享兩岸貿易順差，拿著從大陸賺來的外匯，買美國的軍備武器來對抗同文同種的中國大陸，你會怎麼做？日昨香港航管以共軍軍演為由，拒絕立榮航空往返東沙的包機進入飛航區。這是「困台」戰略的又一招，會不會哪一天飛金馬的航班也被警告？會不會那一天航向太平島的補給船，遭共軍軍艦圍困？

還有，繼愛奇藝OTT平台後，電商平台「淘寶台灣」也被迫關台，下一個是誰？蝦皮，還是大陸快遞第一品牌的順豐？再來呢！陸資銀行在台分行？陸資銀行可是百分之百的純陸資吧。

台灣對外貿易高度依賴中國大陸，能源進口比例高達97%以上，究竟有什麼本錢可以叫囂中國大陸？有什麼本錢可以甘為美國馬前卒？軍售台灣，不但不是無料贈送，且是超高價，長此以往，台灣能有多少貿易順差來支應高價軍購？

要阻止瘋狂司機闖紅燈，必須在黃燈即將亮起前加以阻止。在北京眼裡，台灣在美國的慫恿下已經試圖闖黃燈了，還要繼續往前衝嗎？

（作者為作家）