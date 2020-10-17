中天電視台面臨關台處境，繼陳水扁臉書發文強調「台灣不能只有一種聲音」之後，馬英九也在臉書發聲，提醒蔡英文總統，「才剛剛高票連任，切莫重創台灣民主，趕快懸崖勒馬。」兩位前總統的呼籲，如果蔡政府還當作耳邊風，那就太不在乎民意，已如拿著權力的大刀狂揮亂砍，走向瘋狂的地步。

的確，權力使人瘋狂，現在蘇內閣的施政就有一種讓人瘋狂的觀感，「拿著掃把也要戰到一兵一卒」，是怎樣悲壯的情懷？美豬進口全然不必溝通，還大罵在野黨「傲慢、心虛、霸占主席台坐領高薪」，對照民進黨在野時杯葛執政黨的作為，又是怎樣的態度呢？針對吳怡農，他說「不應該形容人家是渣男」，對陳同佳他又說「講渣男太客氣」，兩人固然不可對比，但又是怎樣的雙標？

蘇貞昌大權在握，高興怎麼講就怎麼講，愛怎麼做就怎麼做，誰也管不了。拿掉中天，算什麼！蘇貞昌曾痛批NCC，「誰都管它不到，它也什麼都不管」，逼得前主委詹婷怡因此下台。在總統府外洩的文件中，清楚看到蘇貞昌如何布局NCC委員的內幕，目的要拿掉中天。今天針對中天的程序作為，其實早就做好了結論，程序只是騙騙老百姓而已。

一些綠委說，中天沒有履行上次換照時被NCC附加的附款，當然應該被嚴格檢視。行政院發言人丁怡銘還說，NCC是獨立審查，從馬政府時代至今都一樣。一樣嗎？從綠營的發言更可以得知，對付中天就是先射箭再畫靶。

陳水扁說，政府可以更迭，但新聞自由是民主價值。馬英九說，撤照在民主國家是極為嚴重的事，難道蔡政府對言論自由的箝制要超越戒嚴時代，超越香港？兩位前總統的呼聲，蔡政府要聽懂！