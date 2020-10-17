上周美國的民調與智庫機構「皮尤研究中心」，公布了針對14個民主國家民眾所做的年度例行「全球好感度調查」，詢問受訪者對世界上其他國家的感覺是好感還是惡感。結果今年的調查結果顯示，各國都有7成以上的受訪民眾表示「不喜歡中國」。跟上個年度相比，厭惡中國的比例大幅度提升。現在距離美國總統大選的結果出爐，只剩差不多兩個多星期左右的時間。可是在川普帶起的這種反中、抗中的全球氛圍之下，無論到時候是共和黨的現任總統川普順利連任，還是民主黨的挑戰者拜登順利入主白宮，美中之間的對抗和角力，也已經不會再走上重修舊好回頭路，頂多只是日後的對抗方式與手段，在強度和廣度上的區別而已。

近期美國打中國最明顯的一個例子，就是孔子學院。美國韋伯斯特大學10月7日傳出有一名來自北京語言大學，並任職於該校孔子學院的中國職員被人發現陳屍家中。這則消息在當天就被美國的各大媒體大肆報導，而且還說該名職員正被警方就一宗兒童色情案調查中，並傳出是不是畏罪自殺的揣測。而這個案件之所以會受到這麼多的關注，就是因為「孔子學院」這塊招牌。早在今年8月中，美國國務卿蓬佩奧就已經公開呼籲，要大家注意孔子學院，因為孔子學院是中共的宣傳組織；結果15日蓬佩奧在接受媒體訪問時又再度表示，將會和教育部討論並發函要求從幼兒園到大學的所有學術機構，在年底前關閉所有設立於其中的孔子學院。

姑且說，美中之間的角力從政治、經濟、軍事的場域也進入到了學術領域，更甚者，之後還要進入到科技領域。而科技和學術領域的領先，正是一個國家有沒有可能站穩世界強權地位的一項指標。不然在冷戰時期，美蘇之間為什麼要搶著在太空科技的發展上超越對方？因為在學術領域、在科技上高人一等，就意味著在軍事實力也高人一等，就能制定自己的「遊戲規則」，接著就能掌握在世界上政治、經濟、生活、文化各個層面的話語權。然而隨著美中之間的競爭愈加白熱化，兩國之間在制度、文化上的差異也愈加明顯。依照目前的發展兩相比較之下，很遺憾地說，美國未來在科技這一塊很有可能會輸給中國。

不是因為中國的技術真的有比美國厲害，而是在制度和政治理念上的根本差異，會讓中國可以更加無所顧忌地發展新科技。就拿跟我們每天在用的手機和網路來說，背後就是大數據和演算法的競爭。中國在這一塊會發展得比美國好，當以美國為首的西方研究單位和企業，還在因為相關法規、道德疑慮綁手綁腳的時候，中國只要政府高層一聲令下，就傾全國之力往唯一目標邁進。所以儘管歐美國家再怎麼攻擊中國不重視人權、罔顧隱私，不可否認的就是他們在硬體領域比如說科學和技術的效率和影響力，將有可能贏得先機，進而形成文化、生活模式改變的軟實力。這恐怕才是美國真的需要擔心的情況。

（作者為口譯工作者）