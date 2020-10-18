2016年3月，位於圓山飯店之內的「圓山文物館」開幕，館中展示了很多與飯店崢嶸歲月有關的文物，包括不同總統時代的國宴菜單。我對國宴菜單特別感興趣，因此特地為此從香港到台北一趟，結果大增見識，不枉此行，尤其是文物館的管理員人很好，竟然答允我的不情之請，把那些國宴菜單從玻璃展示櫃中逐張拿出來，一一供我拍照，讓我可以與讀者分享，在這裡特別鳴謝。

蔣經國簡約梅花餐

這些國宴菜單由外貌、設計到菜式，有著明顯差異，反映不同時代背景，以及不同總統的不同品味和喜好。

蔣介石年代，國宴菜單十分講究，大如公文卷宗一般，用上黃色是要彰顯國體的威嚴，封面是梅花圖案刺繡，並印有國徽，純手工製作，內裡的字體是篆書，雖說是古色古香，但若然眼力、文化修養差一些，恐怕都會讀得很辛苦。但這卻反映當時政體上的風格，講求歷史傳承，處處流露傳統權威的表徵。

這個時期，國宴菜式有中西兩式，中式並未見台灣道地風味，反而以淮揚菜為主，這當然與蔣的籍貫和背景有關，且因為經歷戰亂，潛意識上可能擔心賓客吃不飽，餐點多半會有包子、饅頭、麵、飯等，著重能夠飽食。以圖中這一份來看，菜單共有11道菜，包括：梅花拼盆、竹笙清湯、牛肉包子、原盅排翅、脆皮嫩雞、荷葉花捲、雞油菜心、揚州炒飯、八寶酥餅、桂花銀白、各色鮮果。一餐飯便有牛肉包子、荷葉花捲、揚州炒飯三道主食。

接著是蔣經國時期，菜單除了面積縮小了、字體改用楷書之外，國宴菜單樣式變化不大。

蔣經國並不太喜歡應酬，因此很少舉行國宴，並多由副總統代為主持，而且國宴崇尚儉樸，流行五菜一湯的「梅花餐」，奉行簡約，且清淡不油膩。

總的來說，在蔣氏父子時期，國宴菜式基本上展現的都是傳統中國飲食文化，而台灣民間的本土飲食文化，仍未能登上大雅之堂。

到了李登輝年代，國宴菜單繼績保留封面印有國徽以及梅花圖案，但卻由緞布改為銅版紙，由刺繡改為壓紋，視覺效果上更加金璧輝煌。

這個時期台灣經濟已然起飛，財政寬裕，國宴花得起錢，李登輝一改之前蔣經國的作風和特色，不單國宴次數很多，而且重視排場，國宴菜式豐盛程度，達到頂峰，每次大多會有魚翅、鮑魚、龍蝦三道名貴菜式壓場，且是二兩以上的排翅、鴨蛋大的麻鮑以及半隻龍蝦，而菜式往往多達十道，菜式包括：龍蝦沙拉、高湯大排翅、水晶包、花捲、黃燜鮮麻鮑、翡翠玉帶子、冬筍嫩豆苗、黑胡椒牛排、玫瑰石斑塊、美點雙輝、寶島鮮果。魚翅、鮑魚、龍蝦三者都有。風味以粵菜和海味為主。難怪都說「李登輝不但懂得吃，也很能吃」。

從中可見，直到李登輝年代，現今講究的所謂「在地」，仍未是台灣國宴的特色，且李登輝的國宴尤其鋪張豐盛，這與後來陳水扁、馬英九、蔡英文這三位總統講求的簡約檢樸，更成了強烈對比。這也難怪，當時台灣仍未實行民主政治，媒體仍未解禁，不會有太多挑剔政府的評論，官員不會像今天般講求「政治正確」，怕落人話柄。

到了陳水扁帶領民進黨首次上台執政，為求展現新朝代新作風，阿扁特地請來藝術家設計總統就職當天的國宴菜單，務求讓人耳目一新，最後做出了金碧輝煌、以骨瓷碟為封面、層層疊疊的設計。

因為民主化的關係，阿扁不再著重名貴菜式，魚翅和鮑魚更因為保育原因，不再納入，龍蝦成了最高級的菜式。阿扁更是首位推動台灣小吃登上國宴桌的總統，國宴由傳統中國風味，變成以本土地方風味和特色為主。這個時期的國宴政治意涵濃厚，強調平民化、本土化和族群意識，反映了阿扁的選票和支持基礎。

馬英九走平民化

以2000年首任就職總統國宴為例，其菜單特色定名為「四季宴」，第一是「春之孕」因此菜式是玫鮭白玉，鮭魚和鮭魚卵，主要代表生生不息、傳宗接代。第二是「夏之育」，用的是虱目魚丸湯及台南碗粿，代表總統平民化及本土化的風格。第三是「秋之美」，以龍蝦、龍鱈、烤羊小排為主。第四道菜是「冬之養」，以芋薯鬆糕代表族群融合。

到了馬英九年代，國宴菜單變得十分平民化，只用一般紙張，普通印刷，封面就改以國旗代替國徽，並印上總統府作為背景，設計簡約，沒有前述阿扁的花俏。2012年馬英九連任成功，就職晚宴的菜單。因為當時台灣經濟低迷，民生困苦，所以就職宴也沒有鋪張，反以簡約、檢樸為大原則。與四年前比，每人預算更從1800元調低至1600元，菜式也從9道減為8道，分別為：

2012年馬英九總統就職晚宴菜單

一、鴻圖迎賓盤：當中有雲林縣口湖鄉的烏魚子，且一改以往搭配大蒜的方式，改用蘋果片，讓口感更加清爽，另外還有宜蘭三星鄉櫻桃鴨、嘉義縣鹿草鄉黃地瓜，及屏東縣東港鎮櫻花蝦。

二、山藥竹筍燉雞盅：則用雞腿肉，去皮去骨，加上南投縣埔里鎮的紫山藥及新北市三峽區竹筍燉煮。

三、客家桔醬龍蝦：採用東北角沿海的龍蝦，佐以新竹北埔鄉傳統客家風味的金桔醬，有別於一般龍蝦的焗烤，是較創新的作法。

四、飄香荷葉飯：主要以彰化縣竹塘鄉長糯米加上南投縣埔里鎮的茭白筍。

五、樹子蒸石斑：用的是屏東縣林邊鄉的龍膽石斑，搭配嘉義梅山鄉的樹子提鮮。

六、水果盤：搜羅來自台灣各產地的鳳梨、蓮霧、哈密瓜、珍珠芭樂及西瓜。

七、傳統甜湯：以九份紫黃相間的芋薯圓、仙草，製成傳統甜湯品。

八、東方美人茶及手工綠豆椪：東方美人茶是新竹縣最著名的，而綠豆椪是以無水奶油製成酥皮，不用豬油，清爽而不油膩。（待續）